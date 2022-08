हाथरस: जिले के थाना सिकंदराराऊ के गांव मुगलगड़ी में घर में सो रही महिला और उसके पति पर बदमाशों ने एसिट फेंक (acid thrown on woman and her husband) दिया. इससे महिला का चेहरा (Woman face scorched by acid attack), पीठ और गर्दन झुलस गया. घटना की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना बुधवार की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच जुटी है.