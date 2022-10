सहारनपुर: जिले में बुधवार को कार और बस की टक्कर में स्कूटी भी चपेट (Scooty collided with car and bus in Saharanpur) में आ गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Center Saharanpur) में भर्ती करा दिया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर सहारनपुर रेफर कर दिया है.

यह घटना सहारनपुर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे (Saharanpur Delhi Yamunotri Highway) पर हुई. हादसे में तेज रफ्तार कार की बस से टक्कर हो गई, जिसमें सामने से आ रही स्कूटी भी चपेट में आ गई. इसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया. जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था. अस्पताल में दो और युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, कार विकासनगर की ओर से आ रही थी. बुधवार देर शाम जैसे ही बस बेहट कस्बे के पास पहुंची तो सामने से आ रही कार से भिड़ंत (Scooty collided with car and bus in Saharanpur) हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर पलट गई और एक स्कूटी से टकराते हुए सड़क किनारे गड्डे में जा गिरी. इससे कार सवार युवक और स्कूटी सवार सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं आई है.

