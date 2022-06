बानसूर (अलवर). बानसूर में युवक को बेरहमी से निर्वस्त्र करके पीटने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि 11 जून को 7 लोगों ने एक युवक को निर्वस्त्र करके उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही पूरे घटना का वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. तीन दिन पहले वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया. कार्रवाई करते हुए घटनाक्रम में शामिल 7 में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 2 आरोपियों की तलाश जारी है.

पांचों आरोपियों को गुरुवार को बानसूर न्यायालय में पेश किया गया जहां कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की कस्टडी का (Video of young man being brutally beaten in Bansur)आदेश दिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर युवक के साथ मारपीट की थी. साथ ही पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया. पुलिस ने बताया की वारदात के समय जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है.

युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से की पिटाई.

पढ़ें. Udaipur Viral Video: उदयपुर में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, दिल दहला देने वाला Viral Video देख पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि ये सभी युवक दोस्त हैं. घटना वाले दिन सभी ने मिलकर शराब पी थी. इस दौरान किसी महिला को लेकर उनके बीच लड़ाई हो गई. जिसके बाद सातों युवक ने मिलकर एक युवक को निर्वस्त्र करके उसकी बेरहमी से पिटाई की. साथ ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों मनजीत जाट, सत्यवीर, अजीत, मूसा, सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है. 2 आरोपी पतराम और करण डीलर फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. एसपी मिश्रा ने मीडिया के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले भी उतने ही दोषी हैं. ऐसी वीडियो की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि बदमाशों पर कार्रवाई हो सके.