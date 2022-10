कुशीनगर: तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के अमवा तिवारी गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की रविवार देर रात को हत्या (Youth beaten to death with sticks in Kushinagar) कर दी गई. मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के परिवार वालों पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. मृतक विकास (Youth died in Kushinagar) के पिता की तहरीर पर पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार (youth murder in kushinagar four arrested) कर उनसे पूछताछ में जुटी है.

पटहेरवा थाना क्षेत्र रहसु सोमालीपट्टी निवासी चन्द्रशेखर प्रसाद का बेटा विकाास का तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के अमवा तिवारी गांव की एक युवती से प्रेम संबंध थे. विकास के पिता ने बताया कि उसके बेटे और युवती में काफी दिनों से प्रेम संबंध था. युवती उसके घर आती जाती थी. लेकिन, वह युवती को समझाकर उसके घर भेज दिया करते थे. वहीं, युवती के परिजनों को भी यह बात बताई थी. दो अक्टूबर की शाम युवती ने बेटे विकास को अपने घर बुलाया था. विकास घर से बाइक लेकर युवती से मिलने चला गया. जहां युवती केचाचा, भाई और चचेरे भाइयो ने मिलकर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या (youth murder in kushinagar) कर दी. मृतक विकास (22) 5 बहनों में इकलौता भाई था. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.



युवक की हत्या की सूचना मिलते ही तुर्कपट्टी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने विकास के पिता की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार (youth murder in kushinagar four arrested) कर लिया है.

