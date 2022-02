नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश चुनाव में आज पहले चरण में मतदान चल रहा है. वहीं, WWE में अपनी दमदार पहचान के लिए पहले भारतीय पहलवान दलीप सिंह राणा, जिन्हें 'द ग्रेट खली' के नाम से जाना जाता है, अब पॉलिटिकल रिंग में उतर गए (Khali enters the political ring) हैं. उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया (Wrestler 'The Great Khali' joins BJP) है.

रेसलर दलीप सिंह राणा (Professional wrestler Dalip Singh Rana) उर्फ 'द ग्रेट खली' ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली. है. ये वो रेसलर हैं, जो दुनिया भर में अंडरटेकर जैसे रेसलर को भी धूल चटा चुके हैं. आज दिल्ली में उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई गई.

पढ़ें : प्रधानमंत्री पर गरजे राहुल गांधी, कहा मैं नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता

पार्टी में शामिल होने के बाद द ग्रेट खली (The Great Khali joins BJP in Delhi) ने कहा कि भाजपा की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है. इससे प्रभावित होकर मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं. भाजपा जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को निभाने में मैं खरा उतरूं. वहीं, इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गहमागहमी का माहौल बना दिया है.

बता दें कि WWE में अंडरटेकर को धूल चटाने वाले राणा उर्फ ​​द ग्रेट खली ने अपने कार्यकाल में कई चैंपियनशिप भी जीतीं. WWE में अपना नाम बनाने से पहले, खली ने साल 2000 में इस पेशे में प्रवेश (Khali made his professional wrestling debut in 2000) किया. पिछले साल, खली को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था.

बहुत से लोग नहीं जानते कि खली ने पंजाब पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रूप में भी काम किया है. उन्होंने चार हॉलीवुड फिल्मों, दो बॉलीवुड फिल्मों और कई टेलीविजन शो में भी अभिनय किया है. खली ने साल 2006 में WWE के साथ एक बॉन्ड पर दस्तखत किया और रेसलर की दुनिया में कदम रखने वाले खली पहले भारतीय पेशेवर पहलवान (khali became the first Indian professional wrestler) बन गए.

सात फीट लंबे रेसलर द ग्रेट खली का 13 नवंबर 2014 को, WWE के साथ अनुबंध खत्म हो गया और उन्होंने रेसलर की दुनिया को अलविदा कह दिया, तब से, खली WWE में कभी-कभी ही नजर आए. 2017 में उन्होंने WWE चैंपियनशिप को बनाए रखने के लिए अन्य एक भारतीय रेसलर जिंदर महल को रैंडी ऑर्टन को हराने में मदद की थी. अक्टूबर 2010-जनवरी 2011 में, खली टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आए थे. शो के इस सीजन में वह पहले रनर-अप थे. शो में खली के लिए खास इंतजाम किए गए थे, जिसमें कस्टम-मेड बेड भी शामिल था.