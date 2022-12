शिमला: कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव तो जीत लिया लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची जारी है. धड़ों में बंटी कांग्रेस में मुख्यमंत्री की एक कुर्सी के कई दावेदार हैं. प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की विरासत का हवाला देकर दावा पेश कर चुकी है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ज्यादातर विधायकों का समर्थन हैं. वहीं, नेता विपक्ष के रूप में मुकेश अग्निहोत्री को भी कम नहीं आंका जा सकता. ऐसे में सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कांग्रेस हिमाचल में दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू हो सकता है. (who will be the next cm of himachal pradesh)

ये है नया फॉर्मूला- सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर विधायकों का समर्थन लिए सुखविंदर सुक्खू हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. उनकी छवि को देखते हुए वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनके पास सरकार का अनुभव नहीं है. लेकिन राजपूत चेहरा और प्रचार समिति के अध्यक्ष के साथ-साथ आलाकमान से करीबी उन्हें सीएम बना सकती है. (himachal pradesh next chief minister) (himachal pradesh ka agla cm kaun) (Himachal new cm name)

दो डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह हो सकते हैं. मुकेश अग्निहोत्री 13वीं विधानसभा में नेता विपक्ष हैं. और वो सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरते रहे हैं. ऐसे में उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता. लगातार 5 बार विधायक बनने वाले मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं लेकिन पार्टी में उनके कद की अनदेखी नहीं की जा सकती इसलिये उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है.

प्रतिभा सिंह भले सीएम पद पर दावेदारी पेश कर रहीं है, लेकिन उन्हें सीएम बनाने के बाद कांग्रेस को दो उपचुनाव झेलने पड़ेंगे. प्रतिभा को विधायक बनाने के लिए और फिर मंडी लोकसभा क्षेत्र से जहां से वो सांसद हैं. मंडी लोकसभा क्षेत्र या मंडी जिले में इस बार पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है. अकेले मंडी जिले से बीजेपी 10 में से 9 सीटें जीती हैं. ऐसे में उनका दावा थोड़ा कमजोर हो सकता है. लेकिन वीरभद्र सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ऐसे में पार्टी बीच का रास्ता निकालते हुए विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बना सकती है.

