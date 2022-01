कोलकाता : पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक ने कथित तौर पर विवादित बयान दिया है. उत्तर 24 परगना के भाजपा विधायक स्वप्न मजूमदार (BJP Bongaon South MLA Swapan Majumder) का कथित वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में भाजपा विधायक को कहते सुना गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर टीएमसी के गुंडों को पुलिस एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा. सत्तारूढ़ तृणमूल ने भाजपा विधायक के बयान की निंदा की है. टीएमसी ने कहा है कि भाजपा कभी सत्ता में नहीं आएगी.

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो क्लिप में बोनगांव दक्षिण से विधायक स्वप्न मजूमदार अपने समर्थकों से कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'यदि तृणमूल के गुंडे' भाजपा के सदस्यों 'पर हमले करना बंद नहीं करते हैं', तो वे उन्हें 'मुंहतोड़ जवाब देंगे.' (befitting reply to TMC goons if they do not stop carrying out attacks on them)

उन्होंने मंगलवार शाम को एक बैठक में कहा, 'यदि तृणमूल के गुंडे ज्यादतियां जारी रखते हैं, तो हम इन्हें चुपचाप सहन नहीं करेंगे. हमारी नादिया जिला इकाई के अध्यक्ष पर गयासपुर में गुंडों ने हमला किया, उनकी कार पुलिस के सामने नष्ट कर दी गई. हम इस प्रकार के हमलों को स्वीकार नहीं करेंगे. भाजपा के पास आमजन का समर्थन है, हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे.' विधायक ने कहा, 'हमारे सदस्यों पर तालिबान की शैली में हमले कर रहे तृणमूल के कार्यकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा. हम जब सत्ता में आएंगे, तब उन्हें पुलिस मुठभेड़ों का सामना करना पड़ेगा.'

इस वीडियो को लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष (TMC spokesperson Kunal Ghosh) ने कहा, 'यह भाजपा का असली चेहरा है. यह एक ऐसी पार्टी है, जो कानून के शासन में भरोसा नहीं करती. वे बंगाल में उत्तर प्रदेश की तरह मुठभेड़ राज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में सत्ता में आने का उनका सपना कभी साकार नहीं होगा.' पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार (WB BJP president Sukanta Majumdar) से जब इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि भाजपा विधायक ने वास्तव में क्या कहा था.

बहरहाल, घोष की टिप्पणी को लेकर उन्होंने दावा किया, 'विकास की सीढ़ी पर उत्तर प्रदेश बंगाल से कहीं आगे है.' उन्होंने कहा, 'तृणमूल ने राज्य में आतंक का राज फैला दिया (TMC has unleashed a reign of terror in the state) है. इसके कार्यकर्ता पिछले साल मई से (विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से) हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं. अब तक एक भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया है.'

(पीटीआई-भाषा)