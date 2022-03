बस्ती : उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण के चुनाव (UP Assembly Election sixth phase) के एक दिन बाद शुक्रवार को ऐसी घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. बस्ती जिले में स्ट्रांग रूम के पीछे वीवीपैट मशीन की सैंकड़ों पर्चियां मिली (VVPAT Machine slips found in Basti UP) हैं. वीवीपैट मशीन की इतनी सारी पर्चियों के मिलने से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. पर्चियों के मिलने की खबर पाकर मौके पर एसडीएम पहुंच गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, छठे चरण के मतदान होने के बाद मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम (strong room in mandi samiti of basti district) में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रखी गई हैं. लेकिन शुक्रवार को स्ट्रांग रूम के पीछ कई सारी पर्चियां बरामद हुई हैं. वहीं, स्ट्रांग रूम के पीछे पर्चियां मिलने के बाद सपा और बसपा भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

मौके पर पहुंचे एसडीएम ने प्रत्याशियों को जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है. बताया जा रहा है कि वीवीपैट से निकली एक हजार से अधिक पर्चियां मिली हैं, जिसमें कुछ पर्चियां जली हुई हैं.