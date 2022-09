दरभंगाः बिहार के दरभंगा में पिछले दिनों एक ढाई साल के बच्चे की अंधविश्वास के नाम पर बलि (sacrificed two and half year old in Darbhanga) देने का मामला सामने आया था. बच्चे का शव आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था. जिसके बाद भीड़ ने आरोपित महिला को घर से खींचा और जमकर पिटाई (Mob beat woman in Darbhanga) कर दी. ग्रामीणों का मन नहीं भरा तो पोल में रस्सी से बांधा और उसे निर्वस्त्र करके जमकर पिटाई की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इलाके में आग की तरह फैली खबरः दरअसल, मंगलवार को सकतपुर थाना क्षेत्र (Sakatpur police station) के शेरपुर नारायणपुर के दरगाह टोला में सोमवार से लापता एक ढाई वर्ष के बच्चे का शव मिला था. घटना की सूचना तेजी से इलाके में आग की तरह फैल गई. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए. पड़ोस की एक महिला पर ही तंत्र साधना कर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा. उसके बाद आक्रोशित होकर लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी.

महिला को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिशः सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे लोगों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा. इस दौरान आरोपी महिला को भीड़ ने बेदर्दी से पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया था. लोगों का ग़ुस्सा इस कदर हावी था कि महिला पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से महिला की जान बच पाई.

आरोपी के घर के पास मिला बच्चाः घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सकतपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर नारायणपुर के दरगाह टोला के गुलबीया देवी एवं श्याम चौपाल के ढाई साल का पुत्र आयुष सोमवार को दिन के करीब 1 बजे लापता हो गया था. काफी तालाश करने के वावजूद भी जब बच्चे का किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला. उसी क्रम में जानकारी मिली कि बच्चा का शव घर के पास ही अर्ध निर्मित मकान में पड़ा हुआ है. जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बच्चा का शव पड़ा हुआ है. शव के आस पास तंत्र विधा का समान फैला था.

क्या बोले वरीय पुलिस अधीक्षकः वहीं, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. इस मामले में FSL की टीम भी बुलाई गई है. घटनास्थल की फोटोग्राफी की गई है. जो भी सत्यता होगी उस पर कार्रवाई होगी.

"मामले में फिलहाल दो एफआईआर किया गया है. एक बच्चे की हत्या की और दूसरा भीड़ तंत्र द्वारा महिला की पिटाई की. कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मामले में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी"- अवकाश कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक