गोरखपुर : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के पांचों चरणों को मथने के बाद योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर (UP CM Yogi Adityanath in Gorakhpur) पहुंचे. वे खुद जिले की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने यहां पर एक भव्य रोड शो (CM Yogi roadshow in Gorakhpur) किया.

इस दौरान उन्होंने अपने मतदाताओं का अभिवादन करते हुए मतदान करने की अपील की. उनके रोड शो की शुरुआत शहर के टाउनहाल से हुई, जो घोष कंपनी चौक से होते हुए रेती चौक, बक्शीपुर, अलीनगर होते हुए विजय चौक पर खत्म हो गयी. योगी के इस रोड शो (CM Yogi roadshow) में वर्तमान विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, सांसद रवि किशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.

योगी इस सीट पर चार फरवरी को नामांकन करने के बाद अपने लिए आज चुनावी मैदान में बड़े स्तर पर उतरे हैं. योगी के इस रोड शो की सफलता उनका चुनाव परिणाम बताएगा. हालांकि, सीएम योगी के लिए बीजेपी संगठन और उनका अपना संगठन हिंदू युवा वाहिनी और पूर्वांचल विकास मंच भी जुटा है.