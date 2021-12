चंड़ीगढ़ : पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) से पहले 'बेअदबी' की घटनाओं पर केंद्र ने पंजाब सरकार को अलर्ट (union home ministry sent alert to punjab govt) जारी किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने (increase the security of all religious places)को कहा है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश विरोधी तत्व पंजाब में धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश रच रहे हैं.

केंद्र ने पंजाब सरकार को अलर्ट किया है कि धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर प्रदेश में लोगों को भड़काया जा सकता है. 'बेअदबी' के साथ किसी दूसरी तरह की घटना के जरिए पंजाब में धार्मिक सद्भाव का माहौल खराब होने की आशंका है.

वहीं, केंद्र से अलर्ट जारी होने के बाद राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है. पंजाब के सभी धार्मिक स्थलों में सुरक्षा के इंतेजाम चाक-चौबंद कर दिये गए हैं. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गए हैं.