बस्ती में एक टॉयलेट रूम में 2 सीटें लगाई.

बस्ती: जनपद में अजब शौचालयों की भरमार हो गई है. यहां विकास विभाग के अधिकारी एक ही टॉयलेट रूम में दो सीटें लगावा रहे हैं. इससे पहले भी जिले में ऐसे शौचालय बनाए गए हैं. योगी सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं.

विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितने नायाब हैं. इस बात का पता तो इनके कारनामों से चलता है. जिले में अजब सामुदायिक शौचालय बनाए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं. इन शौचालयों में एक की जगह दो सीटें लगाई गई हैं. इससे पहले ऐसे ही मामलों के चलते जिला सुर्खियों में आ गया था. जनपद के कुदरहा ब्लॉक के गौरा धुन्दा में एक ही छत के नीचे टॉयलेट रूम में दो सीटें (Two seats in one toilet of Basti) लगाकर बनाए जाने के बाद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया था.

उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और देखते-देखते यह वीडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. जिसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने शौचालय को ठीक कराया. लेकिन, एक ही टॉयलेट रूम में दो सीटें लगाने का सिलसिला यहीं नहीं थमा. इसके बाद जिले के रुधौली तहसील के धंसा गांव का शौचालय भी सुर्खियों में आ गया. यहां पर तो जिला पंचायतराज के अफसरों ने हद ही कर दी. यहां इंजीनियरों ने नायाब कारनामा कर दिखाया.

इंजीनियरों ने ऐसा शौचालय बनाया जिसमें एक ही छत के नीचे चार टॉयलेट सीटें लगा दी गई. जब यह खबर सामने आई तो अधिकारियों ने आनन-फानन में टॉयलेट को तोड़कर किसी तरह मामले को रफा-दफा किया. लेकिन, मंगलवार को एक बार फिर से जिले का सामुदायिक शौचालय चर्चा का विषय बन गया है. बहादुरपुर ब्लॉक के नौली गांव में (Two seats in toilet room of Basti Kudraha Block) जिला पंचायतराज के अधिकारियों के इंजीनियरिंग का मुजसमा फिर से सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा है. इस शौचालय में भी एक साथ दो सीटें लगा दी गई हैं.

इन शौचालयों को देखकर लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह के टॉयलेट को किस तरह से प्रयोग किया जाए. इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने खंड विकास अधिकारी सुनील आर्या (Block Development Officer Sunil Arya) से बातचीत की. उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना की उन्हें जानकारी नहीं थी. अब पता चला है कि तो इसकी जांच करवाई जाएगी. जांच में जो भी सेक्रेटरी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

