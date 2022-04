पश्चिमी चंपारण: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में 8 साल की बच्ची के चेस्ट में 2 रुपए का सिक्का (Two rupee coin in chest of eight year old girl in Bettiah) फंस गया है. जिसे निकलवाने के लिए परिजन दर-दर भटक रहे हैं. डॉक्टर ने सिक्के को निकालने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी है. लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ऑपरेशन का खर्च उठा सके. बच्ची की बचपन की गलती परिवार के लिए परे शानी का सबब बन गई है.

बेतिया में बच्ची के सीने में फंसा सिक्का

4 साल पहले निगला था सिक्का: दरअसल, बेतिया के नरकटियागंज के नोनिया टोला के रहने वाले राजकुमार साह की 8 साल की बच्ची के सीने में सिक्का फंसा हुआ है. बच्ची लगभग 4 साल पहले 2 रुपए का सिक्का निगल गई थी. बच्ची का नाम सुषमा कुमारी है. परिजनों का कहना है कि उन्हें लगा कि शौच के रास्ते से सिक्का बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

एक्स-रे रिपोर्ट से हुआ खुलासा: बच्ची के लगातार बीमार होने के कारण परिजनों ने उसको डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टर ने बच्ची के चेस्ट का एक्स-रे करवाया. एक्स-रे रिपोर्ट आने के बाद सभी हक्के बक्के रह गए क्योंकि रिपोर्ट से साफ-साफ पता चल रहा है कि 4 साल के बाद भी बच्ची के चेस्ट में वो सिक्का फंसा हुआ है. डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद उसके ऑपरेशन की सलाह दी है.

बच्ची के इलाज के लिए मदद की गुहार: परिजनों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अभी तक बच्ची का ऑपरेशन नहीं हो पाया है. परिजनों द्वारा लोगों से गुहार लगाई जा रही है कि कोई उनकी मदद करे और बच्ची का ऑपरेशन करवा दे. परिवार वाले बच्ची के इलाज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. बच्ची की बचपन की गलती परिजनों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. परिजन इसी परेशानी में है कि बच्ची की चेस्ट से सिक्का कैसे निकलेगा और ऑपरेशन कैसे होगा. बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है.

