पवन एक्सप्रेस में टीटीई ने यात्री को पीटा.

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में रेल यात्री से मारपीट करना का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने आरोपी दो टीटीई को निलंबित कर दिया है. वायरल वीडियो दो जनवरी का बताया जा रहा है. बताया जाता है कि पवन एक्सप्रेस (passenger beaten up in pawan express), जो लोकमान्य तिलक टर्मिनल से जयनगर जाती है. ट्रेन में दो टीटीई यात्रियों का टिकट चेक कर रहे थे. इस दौरान ट्रेन में टिकट को लेकर एक यात्री से टीटीई का विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों टीटीई ने उसकी पिटाई (TTE assaulting passenger in Muzaffarpur) कर दी. इस बीच, किसी ने पूरी घटना का वीडियो वायरल कर दिया.

पवन एक्सप्रेस में TTE ने यात्री को पीटा : घटना दो जनवरी की रात की बताई जा रही है. पवन एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से जयनगर जा रही थी. बताया जाता है कि, ढोली स्टेशन के पास समस्तीपुर रेल मंडल के दो टीटीई ने चेकिंग के दौरान एक यात्री से टिकट मांगा, तो यात्री भड़क गया. यात्री ने कहा कि वो ट्रेन का लोको पायलट है. जिसके बाद टीटीई गौतम कुमार और रमेश कुमार ने उसे आई कार्ड दिखाने के लिए कहा. जिसके बाद यात्री ने खुद को रेलवे का अधिकारी बताया. इस दौरान दोनों तरफ से तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई. नौबत हाथापाई (train ticket checker beat up passenger) तक पहुंच गई.

टीटीई ने लात-घूंसों से यात्री को पीटा : वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों टीटीई ट्रेन के अंदर एक यात्री को लात-घूंसों से उसकी पिटाई कर रहे है. एक टीटीई यात्री, जो ऊपर की सीट पर बैठा था, उसे खींच कर नीचे उतार रहा है. फिर दोनों टीटीई उस यात्री की छात्री और चेहरे पर चढ़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी. इस दौरान काफी देर तक यात्री और दोनों टीटीई के बीच जमकर मारपीट हुई. कुछ देर बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बीच-बचाव किया और मामला शांत हुआ.

यात्रियों ने नहीं दिया पीड़ित के पक्ष में गवाही: पीड़ित यात्री ने बताया कि ढोली स्टेशन पर जब ट्रेन रूकी तो घटना की जानकारी के बाद आरपीएफ की टीम वहां पहुंची. लेकिन जब सह यात्रियों से टीटीई के बारे में पुलिस को बताने के लिए कहा तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया. हालांकि, इसके बाद रेल पुलिस पीड़ित यात्री को लेकर चली गई. इस बीच, ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद दोनों टीटीई निलंबित : वीडियो के वायरल होते ही समस्तीपुर रेल मंडल को टीटीई की करतूत की खबर लगती है. जिसके बाद समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने वायरल वीडियो की जांच की. वीडियो की सच्चाई जानने के बाद दोनों टीटीई गौतम कुमार और रमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.