सिरोही. जिले की आबूरोड रीको थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कारों से 3 करोड़ से अधिक कैश बरामद (Three crore cash recovered from two cars) किया है. हालांकि अभी नोटों की गिनती की जा रही है. इसके बाद ही बरामद की गई कुल राशि का पता चल पाएगा. अनुमान लगाया जा रहा है की तीन करोड़ से अधिक की राशि हो सकती है.

एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर आबूरोड रीको थानाधिकारी हरचंद देवासी के नेतृत्व में राजस्थान-गुजरात सीमा पर मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान दो कार की तलाश ली गई तो कार की सीट के नीचे कागज में लिपटे नोटों के बंडल (cash recovered from two cars in sirohi) मिले. इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल मिलने के बाद पुलिस ने दोनों कार से चार लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके पर नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगवाईं हैं जिनसे रुपये गिने जा रहे हैं.

मौके पर सीओ योगेश शर्मा, हरचंद देवासी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. पकडे़ गए आरोपियों ने अब तक रुपयों को लेकर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया है. जानकारी में सामने आया है कि यह पैसा हवाला का हो सकता है. जोधपुर से आयकर विभाग की टीम को बुलाया गया है जिसके बाद मामले की जांच कर खुलासा किया जाएगा.