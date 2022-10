जयपुर. राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में 9 अक्टूबर की सुबह 108 वर्षीय जमुना देवी के दोनों पैरों के पंजे काट चांदी के कड़े लूट कर ले जाने वाले आरोपी को (Robbery in Jaipur) पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को टोड़ाभीम के पास से गिरफ्तार किया है. वहीं, इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया.

आरोपी कुछ साल पहले वृद्धा के मकान में ही किराए पर रहा करता था और तब से ही उसकी नजर वृद्धा के पैरों में पहने हुए चांदी के कड़ों (Tenant cut claws of elderly woman in Jaipur ) पर थी. इस पूरी वारदात का खुलासा मंगलवार दोपहर 1:15 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा की ओर से प्रेस वार्ता में किया जाएगा. लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जयपुर छोड़कर फरार हो गया था, जिसे ट्रेडिशनल पुलिसिंग और टेक्निकल इनपुट के आधार पर गिरफ्तार (Tenant arrested for robbing silver rings in Jaipur) किया गया है.

किराएदार ने काटे थे बुजुर्ग महिला के पंजे.

हजारों सीसीटीवी खंगाले और सैकड़ों लोगों से की पूछताछ: पुलिस ने वारदात के खुलासे के लिए के लिए वृद्धा के मकान में रहने वाले किरायेदारों से पूछताछ की. साथ ही ऐसे किराएदार जो पूर्व में मकान में रह कर गए हैं, उनकी भी जानकारी जुटाई गई. इसके साथ ही वारदात स्थल से लेकर हाईवे पर लगे हुए हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने खंगाला. सैकड़ों संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई. आरोपी जयपुर में ही किराए के मकान में रह रहा है और जब पुलिस पड़ताल करते हुए उसके किराए के मकान पर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला. ऐसे में पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया और पुलिस की एक टीम उसके पीछे लगा दी गई.

यह था पूरा मामला: बास बदनपुरा मीणा कॉलोनी में 9 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 5 बजे घर के बरामदे में अकेली मौजूद 108 वर्षीय जमुना देवी के दोनों पैरों के पंजों को बेरहमी से काट कर चांदी के कड़े और गले से सोने का जोल्या लूटा गया. वारदात के समय जमुना देवी की बेटी मंदिर गई हुई थी और उस समय बदमाश जमुना देवी को घसीट कर बाथरूम में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया. तकरीबन 5:30 बजे एक किराएदार जब मकान की पहली मंजिल से नीचे आया तो उसने वृद्धा को बाथरूम में लहूलुहान अवस्था में पड़ा देखा और उसकी जानकारी पुलिस और आसपास रहने वाले लोगों को दी गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वृद्धा के परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों की मदद से वृद्धा को गंभीर अवस्था में एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिसकी मंगलवार दोपहर को इलाज के दौरान मौत हो गई.

कर्जा होने के चलते वृद्धा को सॉफ्ट टारगेट देख की वारदातः एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि 108 वर्षीय बुजुर्ग महिला के दोनों पैरों के पंजे काट चांदी के कड़ी लूटने के आरोप में टोडा मीणा निवासी 27 वर्षीय प्रकाश प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी तकरीबन 3 साल पहले बुजुर्ग महिला के मकान में ही किराए से रहा करता था जिसको कई गलत शौक हैं. उसके चलते उस पर काफी कर्जा चढ़ गया. प्रकाश के गलत शौक के चलते ही उसे बुजुर्ग महिला के घर से निकाल दिया गया था और उसके बाद वह 2 गली पीछे एक अन्य मकान में किराए से रहने लगा. अपने ऊपर हुए कर्जे को उतारने के लिए प्रकाश ने बुजुर्ग महिला को सॉफ्ट टारगेट देखते हुए उसे अपना निशाना बनाने की प्लानिंग की और कई दिन अलसुबह रैकी की. आरोपी ने यह जाना कि कब बुजुर्ग महिला की बेटी मंदिर जाती है और बुजुर्ग महिला घर पर अकेली होती है. 9 अक्टूबर की सुबह जैसे ही बुजुर्ग महिला जमुना देवी की बेटी गोविंदी मंदिर दर्शन करने के लिए गई वैसे ही आरोपी मकान के अंदर घुस आया. इसके बाद बरामदे में से बुजुर्ग महिला को उठाकर घर के बाहर बने बाथरूम में ले जा गेट बंद कर धारदार हथियार से उसके दोनों पैरों के पंजे काट चांदी के कड़े निकाल लिए.

स्कूटी के चलते पकड़ में आया आरोपीः आरोपी अपनी स्कूटी पर बैठकर वारदात को अंजाम देने आया था और वारदात को अंजाम देने के बाद स्कूटी पर बैठकर ही वारदात स्थल से फरार हो गया. वारदात स्थल के आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी पर जाते हुए आरोपी की एक धुंधली की तस्वीर पुलिस को नजर आई. उसी आधार पर पुलिस ने यह जानकारी जुटाई के आसपास रहने वाले किस व्यक्ति के पास स्कूटी है, जिसे वह अलसुबह चलाया करता है. आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के बाद प्रकाश प्रजापत के पास एक स्कूटी होने की जानकारी सामने आई और जब पुलिस उसके किराए के कमरे पर पहुंची तो वह वहां से फरार मिला. इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी प्रकाश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया और लूटे गए चांदी के दोनों कड़े बरामद कर लिए. आरोपी चाय की थड़ी का संचालन किया करता है और उसका पूर्व का कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है.

प्रकरण को लिया गया केस ऑफिसर स्कीम मेंः एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने बताया कि आरोपी को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है. जिसके तहत इस प्रकरण में जल्द जांच पूरी करके केस ऑफिसर स्कीम के तहत कोर्ट में चालान पेश कर जल्द सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. वहीं अजय पाल लांबा ने बताया कि प्रकरण को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा. वहीं इस प्रकरण को सुलझाने में सबसे अहम रोल निभाने वाले गलता गेट थाने के कांस्टेबल प्रधान को डीजीपी एमएल लाठर ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने के आदेश दिए हैं.