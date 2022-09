खम्मम (तेलंगाना): बीते दिनों तेलंगाना के खम्मम जिले में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिफ्ट लेने के बाद बाइक राइडर को इंजेक्शन लगाकर मारने के मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग (Police found the cause of Bike lift murder case) हाथ लगे हैं. खम्मम के पुलिस आयुक्त विष्णु वारियर ने इस मामले की गहन जांच की, क्योंकि यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है. मामले की जांच के लिए चार विशेष टीमों को नियुक्त किया गया है. खम्मम के एसीपी बसवारेड्डी के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने घटना की प्रकृति और आरोपी के ठिकाने का पता लगाने के लिए गरहाई से जांच की है.

विश्वसनीय जानकारी के अनुसार पुलिस इस प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंची है कि चिंताकानी मंडल में मुनेती के पास एक गांव के तीन लोगों ने जमाल साहब को मारने की योजना बनाई थी. ऐसा लगता है कि जमाल की मौत नशीले पदार्थों के ओवरडोज से हुई है. जहां एक ओर यह जानकारी सामने आई है कि दो आरोपी ड्राइवर (Bike lift murder case of telangana) हैं, वहीं पुलिस ने इस वारदात में एक आरएमपी डॉक्टर के शामिल होने की भी बात कही है. हालांकि ये तीनों आरोपी फरार हैं, लेकिन इनके ठिकानों पर छापेमारी कर तलाश जारी है.

पढ़ें: पीलीभीत में दलित युवती के साथ गैंगरेप के पुलिस को नहीं मिले सबूत

पुलिस को संदेह है कि हत्या के पीछे एक विवाहेतर संबंध था. हालांकि हम बता दें कि पुलिस अभी इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है. बताया गया है कि जमाल साहब के परिवार के सदस्यों के फोन कॉल की जांच के आधार पर, जिन लोगों ने फोन पर अधिक बार बात की है, उनकी पहचान की गई है.

बताया जा रहा है कि जमाल की पत्नी की फोन कॉल लिस्ट में हत्या करने वाले आरोपियों के फोन नंबर हैं और पुलिस ने इस बात के पुख्ता सबूत जुटाए हैं कि जमाल की पत्नी ने आरोपियों से कई बार बात की है, जिससे यह मामला और मजबूत होता है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के नजरिए से चल रही है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जमाल के परिवार के सभी सदस्यों से मंगलवार से मुदीगोंडा थाने में पूछताछ की तैयारी की जा रही है.