गुमलाः जिला में चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल (St Michael English Medium School) के बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है. यहां शिक्षक की पिटाई से बच्चे घायल हुए हैं, करीब 13 छात्र टीचर की पिटाई का शिकार (Teacher beat school children) हुए हैं. सभी घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में कराया गया. इस मामले में अभिभावकों द्वारा आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की गयी है.

गुमला में टीचर द्वारा बच्चों की पिटाई (children beaten by teacher) से अभिभावकों में आक्रोश है. उन्होंने शिक्षक द्वारा छात्रों की पिटाई की शिकायत चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से की गयी. साथ ही चैनपुर थाना में भी लिखित आवेदन देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग (Demand for action against teacher) की है. चोटिल विद्यार्थी कमर राजा खान ने बताया कि विद्यालय के शिक्षक विकास उर्फ श्रील कुजूर हम अच्छा डांस नहीं कर पा रहे थे तो हमने डांस करने से मना किया तो दरवाजा बंद करके हमें बेरहमी से पीट दिया, जिससे उनकी 4 लाठी टूट गई. आगे उसने बताया कि इसकी शिकायत करने हम प्रिंसिपल हेंड्रि कुल्लू के पास गए तो प्रिंसिपल ने शिक्षक से कहा कि इनको और मारो यहां हमारा राज चलता है. इसके बाद शाश्वत कुजूर, सुमित कुमार जायसवाल समेत 13 अन्य बच्चों के साथ शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की. एक और पीड़ित छात्र ने बताया कि उनको नाटक का मंचन (ड्रामा) करना अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने मना किया, इसपर उसकी भी जमकर पिटाई हुई. इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी भयभीत हो गए हैं और अपने अभिभावकों से उस स्कूल में नहीं पढ़ने की बात कह रहे हैं.

इस मामले में घायल छात्र के पिता विजय जायसवाल का कहना है कि हम बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं ना कि जानवर की तरह मार खाने के लिए. उन्होंने कहा कि आज के समय में जानवर को भी इतनी बेरहमी से नहीं पीटा जाता है, फिर तो ये मासूम बच्चे हैं. इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय के 13 छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई है. इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया जाएगा, जांच टीम के जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.