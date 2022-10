शिमला: शिमला के छराबड़ा में बेटी के साथ 6 दिन की छुटियां मनाने के बाद सोनिया गांधी बेटी प्रियंका के साथ वापस दिल्ली लौट गई हैं. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लेने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार सुबह वापस लौट गईं. 10 अक्टूबर को वह शिमला पहुंची थी, जबकि उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा 4 अक्टूबर को शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर पर छुट्टियां मनाने के लिए आई थीं. (Priyanka Gandhi return Delhi from Shimla)(Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi return Delhi)

14 अक्टूबर को सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में भाग लेने के लिए प्रियंका वाड्रा शिमला से ही सोलन गई थीं. रैली समाप्त होने के बाद वह वापस छराबड़ा लौट आई थीं. सोमवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं. सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी दोनों वोट दिल्ली में डालेंगे. इसलिए दोनों रविवार को ही वापस दिल्ली लौट गई हैं. बीते रोज आयोजित कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी शिमला से ही वर्चुअल जुड़ी थीं. (Sonia Gandhi return Delhi from Shimla) (sonia gandhi in shimla)

रविवार को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का काफिला सुबह 10 बजकर 36 मिनट पर शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ. चंडीगढ़ से दोपहर को फ्लाइट से दिल्ली के लिए जाएंगी. बता दें कि, प्रियंका वाड्रा का शिमला के छराबड़ा में अपना घर है. अक्सर गांधी परिवार यहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आता है. पिछले वर्ष सितंबर महीने में पूरा परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा यहां पर छुट्टियां मनाने आए हुए थे. सोनिया गांधी का यह निजी दौरा था. इसके बारे में पार्टी के पदाधिकारियों तक को सूचना नहीं दी गई थी ना ही वह किसी से इस दौरान मिली. (Priyanka Gandhi and Sonia Gandhi in himachal)(Priyanka Gandhi and Sonia Gandhi in shimla)

