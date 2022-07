बांसवाड़ा. सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के लसोड़िया गांव में बेटे ने अपने पिता को लाठी से पीटकर (father was beaten to death with stick) मार डाला. आरोपी बेटे ने पिता के सौ रुपये मांगने उसपर लाठियों से लगातार कई वार किए. दम तोड़ने से पहले पिता ने कई बार पानी मांगा लेकिन आरोपी बेटे ने घर के किसी सदस्य को उसे दो बूंद पानी तक नहीं देने दिया. इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा सज्जनगढ़ थानाधिकारी धनपत सिंह ने सोमवार शाम को किया है. फिलहाल आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में सबसे बड़ी गवाही मृतक के बड़े बेटे की सामने आई है.

सज्जनगढ़ थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि 13 मई को थाने पर संदेश (23) पुत्र नानू ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता की 12 जुलाई की शाम को शराब के नशे में पत्थर पर गिरने से मौत हो गई. इस पर मर्ग की धाराओं रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मृत नानू की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए. नानू की बॉडी पर चोट के 13 बड़े निशान थे जो कि मारपीट के संबंध थे. नानू की पसलियां टूटी हुई थी और सिर पर दो गहरे घाव थे. पुलिस ने सबसे पहले इस मामले को हत्या की धाराओं में बदला और उसके बाद जांच शुरू की.

बड़े बेटे को पिता को पानी तक नहीं देने दिया

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक का बड़ा बेटा जिसकी शादी नहीं हुई है वह अपने छोटे भाई संदेश से डरता था. कई बार दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है. बड़े बेटे की शादी नहीं हुई है जबकि संदेश ने लव मैरिज की हुई है. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बड़ा बेटा टूट गया और उसने बता दिया कि संदेश ने पिता की हत्या की है. यह वारदात घर के आंगन में ही हुई थी. इसके बाद उनको उठा कर अंदर कमरे में लेटा दिया गया. दर्द से तड़पते पिता ने कई बार पानी मांगा तो हत्यारे ने अपने बड़े भाई को धमका दिया कि पानी दिया तो उसको भी जान से मार देगा.

पिता ने ₹100 मांगे तो नाराज हो गया था

बड़े बेटे की गवाही के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए. सज्जनगढ थाना अधिकारी धनपत सिंह के अनुसार हत्या के आरोपी संदेश से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने बताया कि बाप-बेटे दोनों ही शराब पीने के शौकीन थे. घटना 12 जुलाई की शाम की है जब छोटा बेटा शराब पीकर घर आया तो पिता ने उससे ₹100 मांगे. संदेश ने मना कर दिया तो दोनों में कहासुनी हो गई. गुस्साए बेटे ने पास में पड़ा लट्ठ उठा लिया और आंगन में ही पिता को गिरा कर जमकर पीटा जिससे वह अधमरा हो गया और फिर कुछ देर में उसकी मौत हो गई.

हत्यारोपी का एक ही बेटा है

पुलिस के अनुसार नानू के दो बेटे थे. बड़े बेटे की शादी नहीं हुई जबकि संदेश ने लव मैरिज की हुई है. संदेश के भी एक बेटा है जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है. यही कारण है कि पूरा परिवार बर्बादी के रास्ते पर है.