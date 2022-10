सिंगरौली। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सास-बहू का झगड़ा और मनमुटाव इतना बढ़ गया कि सास से परेशान होकर एक बहू ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ घर के पास कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कुएं से बाहर निकाला है. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई. (singrauli suicide case) (woman suicide jumping into well with two children) (woman upset by mother in law fight in singrauli )

शाम को कुएं में मिले तीनों के शव: जानकारी के अनुसार सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के ओडगढ़ी गांव में बुधवार- गुरुवार की रात दरमियान सास और बहू के झगड़े से परेशान बहू ने अपने दो बच्चों पंकज कुमार उम्र 5 वर्ष व छोटा बेटा उम्र डेढ़ वर्ष के साथ घर से 50 मीटर दूर स्थित कुएं में कूद गई. परिजनों की मानें तो बुधवार की रात पार्वती अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाकर पति के साथ सो गई और बुधवार-गुरुवार की दरमियानी अचानक बाहर निकली और घर के पास स्थित कुएं में दो बच्चों के साथ कुएं में कूद गई. गुरुवार को शाम 7 बजे पड़ोसियों ने देखा कि एक छोटे बच्चे का शव कुएं में तैर रहा है. जिसकी सूचना बरगवां थाना पुलिस को दी गई. घटना की सूचना पर पहुंची बरगवां थाना पुलिस ने तीनों शवों को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया व जांच में जुट गई.

रात में एक कमरे में साथ सोया पति भी घटना से अनजान: इस घटना के मामले में पति ने बताया कि बुधवार की रात पत्नी व बच्चे एक साथ कमरे में सोए थे. जब मैं सुबह उठा तो देखा कि वह सब रूम में नहीं है. जिसके बाद से हम लोगों ने खूब तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था. वहीं शाम 7 बजे पास के कुएं में तीनों का शव मिला है. घटना के बाद पति का भी रो-रो कर बुरा हाल है. पति और पड़ोसियों द्वारा दी गई जानकारी पर सास-बहू के झगड़े में हुई इस बड़ी घटना को लेकर बरगवां थाना पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. (singrauli suicide case) (woman suicide jumping into well with two children) (woman upset by mother in law fight in singrauli ) (woman suicide jumping into well in singrauli)