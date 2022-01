नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता (Under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah) में नई दिल्ली में हुई बैठक में सभी राज्यों के डीजीपी को यह संदेश दिया गया कि मैक के माध्यम से खुफिया जानकारियां साझा (intelligence sharing) करें.

माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (intelligence bureau) के निम्नलिखित सुझावों पर गृह मंत्री शाह ने सभी राज्य के पुलिस प्रमुखों से मैक का अधिक से अधिक उपयोग करने को कहा है. आईबी का मानना ​​​​है कि वास्तविक समय के आधार पर मैक के माध्यम से साझा की गई इंटेलिजेंस (Shared Intelligence via Mac) पूरे भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकती है.

गृह मंत्री शाह ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने देश में मौजूदा खतरे के परिदृश्य और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की. बैठक में देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख प्रमुख रूप से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, सीएपीएफ, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों ने भाग लिया.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए. बैठक में आतंकवाद और वैश्विक आतंकी समूहों के निरंतर खतरों, आतंकी वित्तपोषण, नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध-आतंकवाद की सांठगांठ, साइबर स्पेस का अवैध उपयोग, विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही पर चर्चा की गई.

यह भी पढ़ें- Home Ministry security meeting : शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा समीक्षा, शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद

गृह मंत्री ने लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया.