उज्जैन। इस समय देश प्रदेश हर जगह से नवरात्रि पर्व को लेकर कई तरह की खबरें देखने मिल रही है. इसी तरह उज्जैन के तराना तहसील के नैनावत गांव में नवरात्रि पर्व का खासा महत्व है, लोग बहुत ही उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं. वहीं जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ग्राम नैनावद में एक मुस्लिम युवक ने दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है. इस युवक ने खुद के खर्च पर दुर्गा पांडाल बनाया जो समाज में भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है.

उज्जैन मुस्लिम युवक मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित

एक लाख खर्च कर आबिद ने स्थापित की दुर्गा प्रतिमा: उज्जैन के तराना में ग्राम नैनावद के आबिद भाई ने एक लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की और भव्य पंडाल बनवाया. इस पंडाल में प्रतिदिन आरती और गरबे का आयोजन हो रहा है. आबिद भाई नवरात्रि में मां की आराधना में लगे हुए हैं. नंगे पैर रहकर व्रत कर रहे हैं. दोनों समय विधि विधान से पूजन अर्चना भी कर रहे हैं.

हिंदू-मुस्लिम मिलकर मनाते हैं दिवाई और ईद: यहां धर्म के बंधनों से परे हिंदू मुस्लिम सभी नवरात्रि के पर्व को उल्लासपूर्ण ढंग से मना रहे हैं. इस क्षेत्र के हिंदुओं की दीवाली कभी मुस्लिमों के बिना नहीं मनाई जाती और मुस्लिमों की ईद भी हिंदुओं के बिना अधूरी रहती है. इस समय देश में हिंदू-मुस्लिम का जो जहर लोगों के दिमाग में बोया जा रहा है, उसका एक अंश भी फिलहाल इस नवरात्रि में यहां नहीं दिख रहा है. ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि चंदरसिंह देवड़ा ने बताया कि आबिद भाई के खर्च पर यहां नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है. वे स्वयं विधि विधान से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं. सभी लोग यहां इकट्ठा होकर मां की आराधना कर रहे हैं.