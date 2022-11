शाजापुर। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर जहां शिवराज सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के गुणगान गा रही है और बेटियों को पढ़ाने व आगे बढ़ाने की बात कर रही है. वहीं प्रदेश में दूसरी ओर जिले के एक निजी स्कूल के संचालक की मनमानी से एक लाडली का भविष्य खराब हो रहा है. खास बात यह है कि बुधवार को भी पूरे प्रदेश में प्रदेश के स्थापना दिवस के तहत लाड़लियों का खूब बखान किया गया, लेकिन इस लाड़ली को लेकर किसी ने भी मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है. जबकि बच्ची के पिता ने कई जगह आवेदन देकर अपनी व्यथा सुनाई है. (shajapur news) (Girl Pulled Out From Shajapur Private School)

भाजपा नेता के स्कूल से दलित बच्ची को निकाला: मामला जिले के ग्राम दुपाड़ा का है, जहां बीएसपी नाम का निजी स्कूल संचालित है. जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्ची को प्रवेश दिया गया था. बच्ची के पिता ने एक शिकायती आवेदन भी दिया है, जिसमें उसने बताया कि जब पंचायत चुनाव हुए तो स्कूल संचालक रवि पाटीदार की भाभी सपना सचिन पाटीदार चुनाव में खड़ी हुई थी, जो चुनाव जीत भी गई थी, लेकिन उनका आरोप है कि जिस वार्ड में बच्ची के पिता रहते हैं, उस वार्ड से उन्हें कोई वोट नहीं मिला. इसके बाद जब वह स्कूल गई तो स्कूल संचालक रवि पाटीदार ने उसे स्कूल नहीं आने दिया. बता दें कि स्कूल भाजपा नेता है.

चुनावी रंजिश के चलते बच्ची की पढ़ाई हो रही बाधित: जब परिजनों ने उनसे इसका कारण पूछा तो वो बोले कि तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और वोट भी नहीं दिया. अब तुम्हारी लड़की को स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा. उसकी टीसी भी ले जाओ. जबकि उस बच्ची का वहां आरटीई के तहत प्रवेश हुआ था, लेकिन स्कूल संचालक रवि पाटीदार द्वारा चुनावी रंजिश के कारण बिना कारण छात्रा को स्कूल से निकाला जा रहा है. बच्ची के पिता ने इस मामले को लेकर जनसुनवाई, जिला शिक्षा अधिकारी और सीएम हेल्प लाइन में भी की शिकायत की. कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. पिता ने कलेक्टर दिनेश जैन से आवेदन के माध्यम से मांग की है कि स्कूल संचालक को समझाइश दी जाए ताकि उसकी बेटी का भविष्य खराब न हो. चुनाव बाद से ही उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि जुलाई माह में पंचायत चुनाव हुए थे. उसके बाद से ही बच्ची की पढ़ाई बाधित हो रही है. पिता ने बताया कि उक्त स्कूल संचालक द्वारा उनकी बेटी की टीसी भी नहीं दी जा रही है, ताकि उसे दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाया जा सके. टीसी के मामले में उनका कहना है कि वे यहां आकर हस्ताक्षर कर दें कि वे उनकी मर्जी से अपनी बालिका को स्कूल से निकलवा रहे हैं. पिता का कहना है कि स्कूल बीजेपी नेता का है और वह दलित है, इसलिए कोई हमारी सुन नहीं रहा है. (shajapur news) (Girl Pulled Out From Shajapur Private School) (Dalit Girl Expelled From BJP Leader School) ( girl out of school for not voting in shajapur)