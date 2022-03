लवीव : यूक्रेन के दो शहरों में रूस की सेनाएं अस्थायी तौर पर रविवार को संघर्ष विराम (Russian forces temporarily ceasefire in Ukraine) करेंगी. यूक्रेन के दो अलगाववादी और रूस समर्थक क्षेत्रों के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इससे एक दिन पहले जारी बमबारी के बीच, नागरिकों को निकालने का समझौता (Ukrainian evacuation agreement) विफल हो गया था. अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके दोनेत्स्क (Donetsk occupied by separatists) में सेना के प्रमुख एडुअर्ड बसूरिन ने कहा कि मारियूपोल और वोलनोवाखा शहरों के निवासियों के लिए सुरक्षित गलियारा (Safe corridor for Ukrainians) रविवार को खोला जाएगा. अधिकारी ने यह नहीं बताया कि संघर्ष विराम कितनी देर तक रहेगा या संघर्ष विराम के साथ लोगों को निकाला जाएगा या नहीं.

यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि मारियूपोल से लोगों को किसी भी वक्त निकाला जाएगा. दोनेत्स्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख पाव्लो किरिलेंको ने कहा कि संघर्ष विराम पूर्वाह्न 10 बजे से रात नौ बजे तक रहेगा. मारियूपोल में युद्ध (War in Mariupol Ukraine) के खौफनाक मंजर के बीच शनिवार को संघर्ष विराम विफल हो गया था. यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा था कि शहर पर हमला हो रहा था, इसलिए निकासी अभियान को रोक दिया गया था.

रविवार को लोगों को निकालने के अभियान की घोषणा के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत की घोषणा की गई. यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य डेविड अरखामिया ने कहा कि वार्ता सोमवार को होगी. उन्होंने इस संबंध में इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी. बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 11वां दिन है (russia ukraine war 11th day). शनिवार को मारियुपोल और वोल्नोवाखा इलाके से नागरिकों के बाहर निकलने के लिए अस्थायी सीजफायर (युद्धविराम) की घोषणा की गई थी. सुमी और खार्कोव में फंसे छात्रों को इंतजार करने को भी कहा गया था. वहीं, एयर अटैक के खतरे को देखते हुए लोकल को घरों में रहने की सलाह दी गई है.

उधर, यूक्रेन में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूसी बलों ने कब्जा (russia seizes europe biggest nuclear plant) कर लिया है. इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और दूसरे देशों के नेताओं से फोन पर बात हुई थी.

(पीटीआई-भाषा)