अहमदाबाद : छोटी से छोटी चूक, बड़ी बर्बादी का कारण बन सकती है. यही हुआ गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले व्यापारी विनोद भाई के घर (fire mishap in ahmedabad gujarat) में. घर में पूजा के दौरान जलाई गए दीये की बाती को चूहा उठा ले गया और घर में आग लग (ahmedabad fire broke out because of rat) गई. धू-धू कर घर का सामान और दो लाख रुपये नकद जल (two lakh rupees cash burnt in fire mishap) गए. मौके पर पहुंचे दमकल ने पानी से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सामान खाक हो चुका था.

यह घटना बुधवार की सुबह करीब दस बजे की है. विनोद भाई के घर में चैत्र नवरात्र के मौके पर पूजा की गई और दीया लगाया सभी अपने-अपने कामों में व्यस्त हो गए थे. इतने में किसी ने कमरे में से धुआं निकलता देख हल्ला मचाना शुरू कर दिया. सभी लोग घर से बाहर निकल आए लेकिन घर के सामानों को बचाने में नाकाम रहे. आस-पड़ोस के लोगों ने पानी का मोटर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन विफल रहे.

इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया. जबतक दमकल आकर आग बुझाती, तब तक घर के सामानों के साथ-साथ दो लाख रुपये नकद भी जलकर खाक हो गए. आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.