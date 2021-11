नई दिल्ली : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि 'भारत गौरव' ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि हमने 'भारत गौरव' ट्रेनों के लिए 180 से अधिक ट्रेनों का आवंटन (Allocation of more than 180 trains) किया है और 3033 कोचों की पहचान (3033 Identity of Coaches) की गई है.

रेल मंत्री ने कहा कि हम आज से आवेदन लेना शुरू करेंगे. हमें अच्छा रिस्पोंस मिला (Got good response) है. हितधारक ट्रेन को संशोधित कर सकेंगे और चलाएंगे. जबकि रेलवे इनके रखरखाव, पार्किंग और अन्य सुविधाओं में मदद करेगा. इससे देश में घरेलू पर्यटन को नई दिशा (New direction for domestic tourism) मिलेगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि हमने इससे सीखा है कि जब हम संस्कृति के किसी भी बिंदु से निपटते हैं तो उसके कई संवेदनशील बिंदु होते हैं. हमें अपनी डिजाइनिंग, भोजन, पोशाक और अन्य चीजों की प्रक्रियाओं में सचेत रहना चाहिए. इसलिए हमें इसी सीख के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

रेल मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि भारत की संस्कृति हेरिटेज कैसे एक साथ ट्रेन के साथ integrate हो. इसी के तहत रेलवे ने हजार से ज्यादा स्टेकहोल्डर्स के साथ बात की और तय किया कि भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों को कोई भी ऑपरेटर चला सकता है. राज्य सरकारों ने भी काफी रूचि दिखाई है.

रेल मंत्री ने कहा कि इसका किराया टूर ऑपरेटर ही तय करेंगे. सारे ऑपरेटर की आम डिमांड थी कि ICF कोच दी जाएं. लेकिन, हम हर तरह के कोच देने के लिए तैयार हैं. LHB, ICF, VANDE BHARAT हर तरह के कोच हम दे सकते हैं. ऑपरेटर को तय करना है कि उन्हें अपनी थीम के लिए कैसे कोच चाहिए.