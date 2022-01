नई दिल्ली : गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं (railway ntpc exam dispute) के खिलाफ छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है. बिहार में कई जगहों पर रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की सूचना है. इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने कहा, छात्रों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.

रेल मंत्रालय ने कहा कि छात्रों के विरोध (Ministry of Railways student protest) के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों और रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर 1 की परीक्षाओं (Non-Technical Popular Categories & Level 1 of Railway Recruitment Board exam) पर रोक लगा दी है. उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सुनवाई के लिए एक समिति (committee for railway ntpc exam) का गठन किया गया है. समिति मंत्रालय को रिपोर्ट देगी.