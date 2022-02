हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार (Chief Secretary of Telangana Somesh Kumar) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे (PM Narendra Modi's visit to Hyderabad) से पहले की जाने वाली तैयारियों को लेकर गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. प्रधानमंत्री पांच फरवरी को हैदराबाद जाने वाले हैं. उनका शहर के बाहरी इलाके में स्थित मुचिन्तल में 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन करने और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) का दौरा करने का कार्यक्रम है.

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने गुरुवार को BRKR भवन में प्रधानमंत्री के पांच फरवरी को होने वाले मुचिन्तल और ICRISAT के दौरे को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न विभाग के प्रमुखों के साथ एक समन्वय बैठक की. बयान के अनुसार, बैठक में अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने और राज्य में प्रधानमंत्री की सफल यात्रा सुनिश्चित करने का निर्देश (Instructions to ensure successful visit of PM to hyderabad) दिया गया.

इसमें बताया गया है कि कुमार ने पुलिस विभाग को 'ब्लू-बुक' के अनुसार आयोजन स्थलों पर यातायात और अन्य इंतजामों के अलावा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग से कोविड-प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न उपाय करने के साथ-साथ आयोजन स्थलों पर विशेषज्ञ चिकित्सा टीमें भी तैनात करने के लिए कहा. बैठक में राज्य के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

(पीटीआई-भाषा)