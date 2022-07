इंदौर/ धार। हादसे में रेस्क्यू किए गए यात्रियों की हालत गंभीर है, नदी में बहे यात्रियों को खोजने के लिए टीमें लगातार जुटी हैं. इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खेद व्यक्त किया है. पानी में से बस को निकाल लिया गया है. इंदौर कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है. मृतकों में आठ की शिनाख्त हो चुकी है, अन्य की शिनाख्त करने के प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है.

कमिश्नर पवन कुमार शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे

सुबह 10 बजे हुआ हादसा : सोमवार सुबह बस इंदौर से रवाना हुई. जो प्रतिदिन की तरह खलघाट में 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद करीब 10 बजे बस नर्मदा में गिर गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह बस रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन को बचाने की कोशिश में खलघाट ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में गिरी. बस के नदी में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में सवार कई यात्रियों ने निकलने की कोशिश लेकिन कई यात्री नर्मदा के बहाव में बह गए. बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जो इंदौर -धामनोद- खरगोन रूट से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे.

रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी पुणे जा रही बस

मृतकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. चेतन पिता राम गोपाल जांगिड़ निवासी नांगल कला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान.

2. जगन्नाथ पिता हेमराज जोशी उम्र 70 साल निवासी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान.

3. प्रकाश पिता श्रवण चौधरी उम्र 40 साल निवासी शारदा कॉलोनी अमलनेर जलगांव महाराष्ट्र.

4. नीबाजी पिता आनंदा पाटिल उम्र 60 साल निवासी पीलोदा अमलनेरगां.

5. महिला कमला भाई पति नीबाजी पाटिल उम्र 55 साल निवासी पिलोदा अमलनेर जलगांव.

6. चंद्रकांत पिता एकनाथ पाटील उम्र 45 साल निवासी अमलनेर जलगांव. (उपरोक्त 1 से 6 क्रमांक तक के मृतक लोगों की पहचान आधार कार्ड से की गई है.)

7. अरवा पति मुर्तजा बोरा उम्र 27 साल निवासी मूर्तिजापुर अकोला महाराष्ट्र.

8.सैफुद्दीन पिता अब्बास निवासी नूरानी नगर इंदौर.

(7 और 8 क्रमांक के मृतकों की पहचान परिजनों द्वारा की गई है), इसके अलावा हादसे में अन्य मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी: इस मामले में संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि, "बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी, घटना के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया." वहीं खरगोन कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह भी मौके पर मौजूद हैं, सूत्रों के अनुसार दो यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से धामनोद शासकीय अस्पताल भेजा गया है.

