ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करोड़ों की सौगात देने ग्वालियर पहुंचे, इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रहे. वहीं ग्वालियर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे. बता दें केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ग्वालियर वासियों को 1100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकापर्ण और शिलान्यास किया. इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज देखने मिला.

ग्वालियर को नितिन गडकरी ने करोड़ों की सौगात दी

करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन: केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया. साथ ही 829 करोड़ की लागत से बनने वाले एलिवेटेड फ्लाई ओवर रोड़ का भी गडकरी ने भूमिपूजन किया. बता दें मध्यप्रदेश में किसी नदी पर बनने वाला यह पहला फ्लाईओवर रोड है. यह कार्यक्रम जिले के केन्द्रीय दिव्यांगजन खेल परिसर में आयोजित हो रहा है. कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही.

ऊर्जा मंत्री का दिखा अलग अंदाज: कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग ही अंदाज देखने मिला. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने भरे मंच पर दंडवत प्रणाम कर केंद्रीय मंत्री गडकरी को धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया. जब ऊर्जा मंत्री ने दंडवत तरीके से आभार प्रकट किया तो गडकरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है. सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि देश में पहली बार यह हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में एलीवेटेड रोड स्वीकृत हुई है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया.