चंडीगढ़: NIA ने गैंगस्टरों और उनकी गैंग्स पर कार्रवाई के लिए पूरा डॉजियर तैयार किया है. टारगेट किलिंग समेत अन्य गतिविधियों में शामिल गैंगस्टरों पर ये कार्रवाई की जा रही है. NIA ने आज दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी UP में छापेमारी की. हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी आज सुबह से एनआईए की टीम गैंगस्टरों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी (NIA raid on gangsters house in haryana) करती रही. चंडीगढ़ के खुड्डा लोहारा इलाके में एनआईए की टीम ने लक्की पटियाल के घर छापेमारी (NIA raid in chandigarh) की. एनआईए ने लक्की पटियाल के घर से तमाम दस्तावेज प्रिंटर और एक बैग जब्त किया है.

गुरुग्राम में गैंगस्टरों के ठिकानों एनआईए की रेड: एनआईए की गुरुग्राम में गैंगस्टरों के घर में रेड के बाद गैंगस्टरों में हलचल मच गई है. एनआईए की टीम ने गांव नाहरपुर रूपा में गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर (NIA raid on gangstar kaushal chaudhary house) रेड की. कौशल चौधरी के अलावा एआईए की टीम ने गैंगस्टर अमित डागर और शार्प शूटर संदीप उर्फ बंदर के घर (NIA raid on gangster amit dagar house) पर भी छापेमारी की. 7 घंटे की रेड के बाद एनआईए की टीमें गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर और कौशल के शार्प शूटर संदीप उर्फ बंदर के घरों से संदिग्ध चीजों को सीज कर बाहर निकली. हालांकि बैग में क्या था? इसकी अभी तक कोई सूचना (nia raid in gurugram) नहीं मिली है.

यमुनानगर में एनआईए की छापेमारी: यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी (nia raid on gangster kala rana house) की. सूत्रों के मुताबिक NIA की टीम पड़ोस के घरों की छतों के जरिए काला राणा के घर में दाखिल (nia raid on gangsters house in haryana) हुई. उस वक्त काला राणा के घर में उसके पिता जोगेंद्र और उसकी माता मौजूद थी. जिनसे NIA ने पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक घर से एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसे टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है. वहीं, हथियारों और डाक्यूमेंट्स की बरामदगी को लेकर पुलिस 10 मीनट के लिए काला राणा के पिता को घर से बाहर भी लाई थी. बाद में पुलिस राणा के पिता के अपने (nia raid on gangsters house in haryana) साथ ले गई.

सोनीपत में एनआईए की टीम ने गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई: वहीं, सोनीपत में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सोनीपत के गांव जठेड़ी में एनआईए ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर पर रेड (NIA raid on Kala Jathedi house in Sonipat) मारी. एनआईए की टीम ने गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि अनुराधा भी गैंगस्टर रही (gangster Kala Jathedi) है. अनुराधा से थाना राई में पूछताछ चल रही है.

बहादुरगढ़ में एनआईए की छापेमारी: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी छापेमारी की. यहां NIA ने माजरी गांव में छापा (NIA Raid in Bahadurgarh) मारा और अपराधी कवित से पूछताछ की. एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और सीआईए पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे. NIA की टीम ने कवित और उसके परिजनों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की. रेड के दौरान कवित के घर की तलाशी भी ली गई. कयास लगाया जा रहा है की कवित के किसी गैंगस्टर के साथ संबंध हो सकते हैं. गहन पूछताछ के बाद एनआईए की टीम कविता को अपने साथ बादली थाने भी लेकर गई. लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया.

पंजाब में भी एनआईए की रेड: गैंगस्टरों के साथ आतंकी कनेक्शन के चलते पंजाब में भी कई जगहों पर एनआईए की रेड (NIA raid in Punjab) चल रही है. पंजाब के मुक्तसर में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के घर पर NIA की टीम छापेमारी कर रही है. वहीं, फाजिल्का में भी गैंगस्टर लॉरिस बिश्नोई के घर पर NIA की तरफ से छापेमारी जारी है. जानकारी के अनुसार भगवानपुर गांव में जग्गू भगवानपुरिया के घर पर भी एनआइए की रेड चल रही है. वहीं, अमृतसर में गैंगस्टर्स शुभम के घर पर सुबह से एनआईए की छापेमारी चल रही है. इसके अलावा कोटकपूरा फरीदकोट और राजपुरा में भी गैंगस्टर के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है.

ये भी पढ़ें: गैंगस्टर काला राणा के घर पर एनआईए की छापेमारी, चंडीगढ़ में भी NIA की रेड