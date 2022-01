चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. सोमवार को प्रदेशभर से 793 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों (Haryana Corona Active Case) की संख्या 3107 हो गई है. सोमवार को हरियाणा के 18 जिलों से नए केस मिले हैं. वहीं प्रदेश में 8 नए ओमीक्रोन के मामले (new omicron cases Haryana) मिले हैं.

इसी के साथ प्रदेश में कुल 71 ओमीक्रोन के मामले सामने (omicron cases in Haryana) आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 59 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. फिर भी प्रदेश में 12 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं. वहीं सोमवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 460 मरीज गुरुग्राम (New Corona Cases In Gurugram) से सामने आए हैं. इसके अलावा 110 मरीज फरीदाबाद से, 41 मरीज अंबाला से, 35 मरीज पंचकूला से, 33 मरीज करनाल से मिले हैं. प्रदेश में कुल 4 जिले ऐसे हैं, जहां सोमवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला.

हरियाणा कोरोना बुलेटिन

अगर बात गुरुग्राम जिले की करें तो यहां स्थिति चिंताजनक है. सोमवार को साइबर सिटी में 460 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, हालांकि इसके साथ 72 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 1827 है. वहीं सोमवार को प्रदेशभर से 86 मरीजों ने कोरोना को मात दी है. बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से पूरे प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है. हरियाणा में अभी तक कोरोना से 10 हजार 64 लोगों की मौत हुई है.

इसके अलावा हरियाणा में अब तक 1 करोड़ 47 लाख 19 हजार 928 लोगों के सैंपल लिए गए हैं. हरियाणा का रिकवरी रेट (haryana corona recovery rate) 98.30 फीसदी है. प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन भी प्रभावी ढंग से चल रही है. प्रदेश में लोगों को कुल 3 करोड़ 49 लाख 48 हजार 885 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. सोमवार को पहली डोज 1 लाख 62 हजार 603 लोगों को लगी है. वहीं दूसरी डोज 1 लाख 39 हजार 888 लोगों को लगी हैं.