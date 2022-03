नई दिल्ली : टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Tokyo Olympics Gold medalist Neeraj Chopra) की नजर अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे अमेरिका के ओरेगॉन में होने वाले विश्व चैम्पियनशिप और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों पर है. इसलिए नीरज चोपड़ा कड़ी मेहनत करने के साथ वर्तमान पटियाला में भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India- SAI) में प्रशिक्षण ले रहे हैं. इसके बाद वह आगे की तैयारियों के लिए तुर्की (Neeraj chopra to train at Turkey) जाएंगे. तुंर्की में 44 दिनों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित (neeraj chopra fly to turkey for a 44-day training camp) होगा.

जानकारी के मुताबिक, नीरज चोपड़ा हाल ही में अमेरिका के ओरेगॉन में प्रशिक्षण के बाद मार्च के पहले सप्ताह में भारत लौटे थे. अब वह दोबारा 28 मार्च से 11 मई तक चलने वाले तुर्की के अंताल्या में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना (Neeraj Chopra preparation for international compeititions) होंगे. उनके साथ कोच डॉ. क्लाउस बार्टोनिट्ज और फिजियोथेरेपिस्ट ईशान मारवाह भी रहेंगे.

बता दें कि नीरज का नाम 25-30 अन्य एथलीटों की लिस्ट में शामिल है. साथ ही वे 18 जून से 13 जुलाई तक ओरेगन के चूला विस्टा में प्रशिक्षण शिविर के लिए भी चयनित हुए हैं. यह प्रशिक्षण शिविर तुर्की के प्रशिक्षण शिविर के बाद आयोजित होगा.

माना जा रहा है कि यह प्रशिक्षण अमेरिका के ओरेगन में होने वाले विश्व चैम्पियनशिप, बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 और हांग्जो में खेले जाने वाले एशियाई खेल 2022 जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा. नीरज का भी यही मानना ​​है कि 2022 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले अंताल्या का ये प्रशिक्षण शिविर उनकी तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी है.

पढ़ें : नीरज चोपड़ा ने लांच किया Outreach Programme, 75 स्कूलों के बच्चों से बातचीत की

नीरज चोपड़ा ने कहा, 'यूएसए में मेरे शीतकालीन प्रशिक्षण कार्यकाल के बाद अब साल 2022 के चुनौतीपूर्ण सत्र से पहले तुर्की का ये प्रशिक्षण शिविर मेरी तैयारी का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. मैं अपने प्रशिक्षण को जारी रखने और पूरी तरह से फीट रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं और इस साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा.'

उल्लेखनीय है कि 22,38,394 रुपये की अनुमानित लागत में प्रशिक्षण सुविधा, फ्लाईट टिकट, होटल बुकिंग व अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिसका खर्च पूरी तरह से सरकार वहन (expenses of neeraj chopra are entirely covered by govt) करेगी. वहीं, 50 अमरीकी डॉलर प्रति दिन का भत्ता सीधे एथलीट के खाते में जमा किया जाएगा. एथलीट के साथ उनके कोच भी होंगे जिनका खर्च भी सरकार ही वहन करेगी.