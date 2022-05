नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच में पिछले सप्ताह मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग भंवरलाल जैन की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति ने बुजुर्ग से पूछताछ करते हुए खुद को कथित तौर पर सीबीआई अधिकारी बताया था. उसने एक नाबालिग लड़के को घटना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया था. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था. इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

नीमच मॉब लिंचिंग में छह और गिरफ्तार

मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग को मार डाला था : बीते हफ्ते रतलाम जिले के सरसी गांव के निवासी और मानसिक रूप से विक्षिप्त भंवरलाल जैन (65) 16 मई को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने के बाद लापता हो गए थे. वे 19 मई को एमपी के नीमच जिले में मृत पाए गए थे. उनके परिवार के सदस्यों को बाद में एक वीडियो मिला, जिसमें आरोपी दिनेश कुशवाहा (38) को कथित तौर पर जैन को बार-बार थप्पड़ मारते हुए देखा गया था जो बुजुर्ग से आधार कार्ड मांगा जा रहा था. (Neemuch Mob Lynching Video)

आपत्तिजनक वीडियो किया था वायरल: अधिकारियों ने बताया कि आरोपी दिनेश कुशवाहा को 20 मई को जैन के परिवार द्वारा वीडियो के साथ पुलिस से संपर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था. मनासा थाना प्रभारी केएल दांगी ने बताया कि कुशवाहा ने सीबीआई अधिकारी बनकर एक नाबालिग लड़के को कथित तौर पर धमकाया और उसे वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया, जिसमें वह पीड़ित को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा था. पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 'स्वच्छ भारत' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Neemuch Mob Lynching: बुजुर्ग को पीट-पीटकर मारने के आरोपी का पुलिस ने भरे बाजार में निकाला जुलूस

हत्याकांड पर गर्मा गई थी सियासत : बता दें कि इस घटना को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि आरोपी सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़ा था. हालांकिभाजपा सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा था " आरोपी सिर्फ आरोपी है और इसका पार्टी की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है." उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार इस तरह के कृत्यों में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेगी. (Action in Neemuch Mob Lynching) (Accused posed as CBI officer) (6 booked for circulating assault video)