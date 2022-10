भोपाल। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का विवादों से नाता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक बार फिर अभिनेता अपने एक विज्ञापन को लेकर विवादों में हैं. जिस पर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को निशाने पर लिया है. गृहमंत्री ने कहा कि आपत्तिजनक विज्ञापन की शिकायत मेरे पास आई है. मैंने यह वीडियो देखा, जिसके बाद गृहमंत्री ने अभिनेता आमिर खान को किसी की भावनाएं आहत करने की नसीहत दी है. narottam mishra statement on aamir khan, aamir khan ad in controversy

नरोत्तम मिश्रा ने आमिर को नसीहत दी

किसी की भावनाओं को आहत करने का आमिर को अधिकार नहीं: गृहमंत्री ने कहा कि मेरे पास शिकायत आई है. इसके बाद आमिर खान का यह विज्ञापन मैंने भी देखा. गृहमंत्री ने कहा कि मेरा आमिर खान से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे से ऐसे विज्ञापन करें. भारतीय परंपरा, रीति-रिवाजों और देवी-देवताओं को लेकर आमिर खान के ऐसे मामले आते-रहते हैं. तोड़-मरोड़कर अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं. किसी की भी भावना को आहत करने का अधिकार उन्हें नहीं है.

आखिर ऐसा क्या है ऐड में: बता दें आमिर का यह विज्ञापन एक निजी बैंक के लिए हैं. इस विज्ञापन में आमिर के साथ अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी हैं. ऐड में आमिर-कियारा दुल्हा-दुल्हन बने नजर आ रहे हैं. ऐड में आमिर कियारा से कहते हैं ये पहली बार है जब विदाई में दुल्हन रोई नहीं. विज्ञापन में दिखाया गया है कि दुल्हन पति के घर ना जाकर दूल्हे के साथ अपने घर ही आती है. जिससे दुल्हन के बीमार पिता की देखभाल हो सके. लिहाजा असल जिंदगी की तरह दुल्हन कियारा की जगह दूल्हा आमिर घर में पहला कदम रखता. वहीं सारे मेहमान आमिर का धूमधाम से स्वागत करते हैं. इसी ऐड को लेकर यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं और इससे सामाजिक भावनाओं के आहत होने की बात कह रहे हैं.

लाल सिंह चड्ढा के फिल्म को लेकर भी दी थी नसीहत: गौरतलब है कि आमिर खान इससे पहले अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी ट्रोल हुए थे. लोगों ने आमिर पर हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने और उसका अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनकी मूवी बॉयकॉट किया था. वहीं बाद में अभिनेता को माफी मांगनी पड़ी थी. तब भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आमिर को नसीहत देते हुए कहा था कि वो धर्म विशेष को टारगेट करने वाली फिल्म बनाते ही क्यों कि उन्हें माफी मांगनी पड़े.( narottam mishra statement on aamir khan) (aamir khan ad in controversy) (narottam told no right to hurt anyone feelings)