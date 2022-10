नर्मदापुरम। अब तक आपने गुमशुदगी की खबर इंसानों के लिए सुनी होगी, गुमशुदा लोगों के लिए शहर की दीवारों पर इश्तेहार देखा होगा. लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक तोते से जुड़ा अजीबो गरीब मामला सामने आया है. एक परिवार का प्यारा तोता गायब क्या हुआ उनका सुख-चैन गायब हो गया और रातों की नींद उड़ गई. घर के लोग लगातार उसकी खोज कर रहे हैं. कई आस-पास के पेड़ों पर उसे तलाश चुके हैं लेकिन खास आवाज में बुलाने की कोशिश के बाद भी तोता वापस नहीं आया. परिवार के लोगों ने तोते को ढूंढने के लिए शहर में पोस्टर तक लगवा दिए ताकि उनका तोता आसानी से मिल सके.

नर्मदापुरम में तोता हुआ गायब

तोते का पता बताने वाले को उचित इनाम: नर्मदापुरम शहर के नारायण नगर में रहने वाली चित्रा चक्रवर्ती के घर से उसका पालतू तोता अचानक ही कहीं उड़ गया. परिवार के सदस्य की तरह रहने वाला यह तोता जब घर से गायब हुआ तो पूरे परिवार की हालत खराब हो गई. वही मालकिन इतनी बीमार हो गई कि तोते के वियोग में उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया. तोते को वापस लाने के लिए परिवार ने तोते के गुमशुदगी और बताने वाले को उचित इनाम देने के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए. पोस्टर के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी किसी के घर पर तोता आकर बैठे या दिखाई दे तो दिए नंबर पर सूचना बताने की कृपा करें.

तोते के गायब होने का दीवारों पर लगा इश्तेहार

मालकिन ने 4 दिन से नहीं खाया खाना: तोते की मालकिन चित्रा चक्रवर्ती ने बताया कि अपने तोते को वह राधे-राधे और बाबू सोना के नाम से पुकारती थी. वह तोते का एक परिवार के सदस्य की तरह ख्याल रखती थीं. तोते के उड़ने के बाद चित्रा चक्रवर्ती तोते की याद को अभी तक नहीं भुला पाई हैं. उन्होंने बीते 4 दिनों से खाना तक ठीक से नहीं खाया है. उन्होंने बताया कि दीपावली का त्योहार आ गया है, लेकिन घर में दीपक तक नहीं आया है. बेटी आयुषी चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि तोते के उड़ने के बाद मम्मी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें भोपाल से पढ़ाई और सारे काम छोड़ कर देखरेख करने नर्मदापुरम आना पड़ा.

