नई दिल्ली : पूर्व गृह व रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Former Minister of State for Home and Defense Jitendra Singh) ने मंगलवार को कहा कि नगालैंड फायरिंग (Nagaland Firing) की घटना एक बहुत ही गंभीर मामला है, जो पूरी तरह से खुफिया विभाग की विफलता (Intelligence Deptt. failure) को दर्शाता है.

सिंह ने ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि मैं गृह और रक्षा मंत्रालय दोनों में रह चुका हूं. मुझे पता है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है और खुफिया विभाग कैसे काम करता है. लेकिन नगालैंड फायरिंग की घटना से खुफिया विभाग की विफलता का पता चलता है जो कि बहुत ही गंभीर मामला है.

गौरतलब है कि सिंह के नेतृत्व वाले चार सदस्यी कांग्रेस प्रतिनिधमंडल बुधवार को नागालैंड के दौरे पर जाएगा, जहां वे मृतकों के परिजनों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में डॉ अजय कुमार (नागालैंड के एआईसीसी प्रभारी), गौरव गोगोई (एमपी) और एंटो एंटनी (एमपी) शामिल हैं.