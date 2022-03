मुंबई : मुकेश अंबानी के पहले पोते पृथ्वी अंबानी (Mukesh Ambani's first grandson Prithvi Ambani) ने अपने माता-पिता के अल्मा मेटर, सनफ्लावर नर्सरी स्कूल, मालाबार हिल में अपनी स्कूली पढ़ाई की शुरुआत की है. देश के सबसे अमीर व्यक्ति अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के ज्येष्ठ पोते (billionaire businessman mukesh ambani grandson schooling) का स्कूल में पहला दिन था. उन्हें मुंबई में मम्मी श्लोका अंबानी के साथ स्कूल के बाहर देखा गया. यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है

आकाश अंबानी और श्लोका के बेटे पृथ्वी (Akash Ambani and Shloka Ambani's Son Prithvi) ने एक सामान्य परवरिश पाने के लिए अपने स्कूली जीवन में जल्दी ही प्रवेश कर लिया है. बहरहाल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण के केंद्र में होने के कारण, पृथ्वी पहले से ही सुर्खियों में रहा है और उसे 'प्रिंस ऑफ इंडिया' कहा जा रहा (Prithvi called as Prince of India) है. वहीं, अपने पोते को स्कूल भेजकर अंबानी परिवार भारत में शिक्षा का समर्थन करके एक महान उदाहरण स्थापित कर रहा है.

भारत के सबसे धनी परिवार के सभी सदस्यों की इच्छा थी कि उनके परिवार के सबसे छोटे सदस्य को एक सरल, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक और सीखने का माहौल (Ambani family ensuring Prithvi gets quality edu) मिले. इसलिए पृथ्वी की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. पृथ्वी की तमाम गतिविधियां गोपनीय रखने का प्रयास किया गया है. स्कूल का समय समाप्त होने पर पृथ्वी को आकाश और श्लोका दोनों गेट पर लेने पहुंच जाते हैं.

