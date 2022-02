नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली (Capital city of India New Delhi) का सबसे प्रसिद्ध उद्यान राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) का मुगल गार्डन सैलानियों में काफी लोकप्रिय है. वह इसलिए क्योंकि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है और जिसे देखने के लिए देशभर के पर्यटक सालभर इंतजार करते हैं. उसी मुगल गार्डन को आम जनता के लिए आज से खोला जा रहा है (Mughal Gardens in Delhi open for general public from today).

राष्ट्रपति भवन ने बृहस्पतिवार को बताया कि आम जनता के लिए इस साल मुगल गार्डन 12 मार्च (शनिवार) से 16 मार्च तक खुलेगा. राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान के अनुसार, दर्शकों को पहले से बुकिंग कराने पर ही गार्डन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. गार्डन देखने के लिए बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से करायी जा सकेगी.

मुगल गार्डन (फाइल फोटो)

बयान के अनुसार, पिछले साल की तरह इस साल भी एहतियाती कदमों के कारण दर्शक बिना बुकिंग के गार्डन में नहीं जा सकेंगे. इस साल आकर्षण का मुख्य केन्द्र ‘उद्यानोत्सव’ होगा. आशा की जा रही है कि इसमें फरवरी के अंत तक 11 प्रजाति के ट्यूलिप खिलेंगे.राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन में वार्षिक ‘उद्यानोत्सव’ का शुभारंभ किया.

मुगल गार्डन (फाइल फोटो)

मुगल गार्डन (फाइल फोटो)

बयान के अनुसार, मुगल गार्डन 12 फरवरी, 2022 से 16 मार्च, 2022 तक सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा.

मुगल गार्डन (फाइल फोटो)

मुगल गार्डन (फाइल फोटो)

पढ़ें : आखिर 'Boyfriend On Rent' का डिस्प्ले बोर्ड लेकर बीच सड़क पर क्यों खड़ा है यह लड़का?

बयान के अनुसार, सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक के बीच पहले से बुक किए गए सात स्लॉट उपलब्ध रहेंगे, गार्डन में अंतिम प्रवेश शाम चार बजे हो सकेगा. प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद मुगल गार्डन में (फोटो)