इम्फाल : पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (five state assembly election) की शुरुआत 10 फरवरी से होनी है. मणिपुर में फरवरी-मार्च में मतदान (manipur voting dates) है. 60 सीटों पर मणिपुर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. सत्तारुढ़ भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी (manipur bjp candidate list) कर दी है. सीएम बीरेन सिंह हिंगाग विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे.

बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान कराए जाएंगे. मतगणना 10 मार्च को होगी. 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से अधिक सीटें मिली थीं, लेकिन एन बीरेन सिंह की अगुवाई में भाजपा सरकार बनाने में सफल रही थी.

मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 (Manipur Assembly Election 2022)

मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं. 2017 में कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी. कोई भी दल अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 31 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाया. लेकिन मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने गत 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की थी. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी.

सभी पांच राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगा, जिसमें 18.34 करोड़ से अधिक लोग भागीदारी कर सकेंगे. इन 18.34 करोड़ मतदाताओं में से 8.55 करोड़ मतदाता महिला हैं. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 2,15,368 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में से 133 सीटें अनुसूचित जातियों और 23 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों के संबंध में बताया था कि आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन की रिपोर्ट (Report of violation of model code of conduct) में देरी के परिणामस्‍वरूप अक्‍सर अपराधी निर्वाचन आयोग के उन उड़नदस्‍तों की नजर से बच निकलते हैं, जिन्‍हें आदर्श आचार संहिता को लागू करने का कार्य सौंपा जाता है.

दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल लांच (Election Commission launched c-Vigil) किया है. सी विजिल एप की मदद से पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की धांधली की रिपोर्ट की जा सकेगी और आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा.