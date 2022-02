नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी के काैशिक एनक्लेव में युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है. युवती की हत्या उसकी सहेली के पति अमन सिंह बिष्ट ने की थी. आराेपी ने हत्या का कारण जाे बताया उससे मानवता शर्मसार हाे गयी. आराेपी ने बताया कि उसने पत्नी की सहेली से यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी फिर शव के साथ यौनाचार (Sex with dead body of woman in Delhi's Burari) किया.

बता दें कि 19 फरवरी काे काैशिक एनक्लेव में अमन की पत्नी जब घर लाैटी ताे देखा कि उसकी सहेली का अर्द्धनग्न शव (girl murdered in kaushik enclave of burari) घर में पड़ा है. पति फरार था. जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस काे दी गयी. पुलिस ने महिला के पति काे संदिग्ध मानते हुए तलाश शुरू की. साेमवार काे उसे गिरफ्तार कर (Accused of murder of woman caught in Burari) लिया गया. पूछताछ में उसने हत्या करने और फिर शव के साथ दुराचार करने की बात बतायी.

आरोपी अमन सिंह बिष्ट अपनी पत्नी के साथ पिछले करीब डेढ़ साल से कौशिक एनक्लेव में रह रहा था. जानकारी के मुताबिक अमन की पत्नी काम पर गयी हुई थी, तभी अमन अपनी पत्नी की सहेली को घर ले आया. अमन ने अपनी पत्नी की सहेली को कहा कि वह पत्नी के लिए साड़ी खरीदना चाहता है. उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगा. विरोध करने पर अमन ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 24 वर्षीय युवती की हत्या करने के बाद अमन ने उसके शव के साथ सेक्स किया और मौके से फरार हो गया. पूछताछ में अमन ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे. पीड़िता की हत्या भी उसने अपने हवस को पूरा करने के इरादे से ही की थी.