अंबाला: हरियाणा में अंबाला-दिल्ली हाईवे पर सोमवार तड़के हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और आठ यात्री (Five people were killed and eight were injured) घायल बताए गए हैं.

हरियाणा के अंबाला-दिल्ली हाईवे पर हीलिंग टच अस्पताल (Healing Touch Hospital) के पास आज तड़के हुई बस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए. एएसआई नरेश के अनुसार बस दिल्ली की ओर जा रही थी तभी पीछे से एक अन्य बस ने टक्कर मार दी.

ASI रमेश ने बताया, 'एक वोल्वो बस चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी. तड़के 3 बजे के करीब यह दुर्घटना हुई. 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोग घायल हैं. मृतकों में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्री शामिल हैं.'

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना की जांच कर रही है.