जोधपुर. बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता बनी रहे इसको लेकर राजस्थान के जोधपुर स्थित फलोदी कस्बे में भारत का सबसे बड़ा 12 फीट का थर्मामीटर स्थापित किया गया (Largest Thermometer of India in Phalodi) है. गुरुवार को एडीएम हाकम खान और एसडीएम डॉ अर्चना व्यास ने इसका लोकार्पण किया. यह थर्मामीटर डॉ रेडीज लैबोरेट्रीज की ओर से स्थापित किया गया है. इसका उदृेश्य लोगों में बुखार के प्रति जागरूकता रखा गया है.

फलोदी में 19 मई को यह इसलिए यह स्थापित किया गया है कि वर्ष 2016 में 19 मई को फलोदी का तापमान 51 डिग्री था. इस मौके पर देश का सबसे बडा थर्मामीटर होने के नाते इंडिया बुक आफ रिकार्ड में भी इसे शामिल किया गया और डॉ रेडिज लेबोरेट्रीज को इसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है. यह थर्मामीटर यहां एक साल तक स्थापित रहेगा. इस दौरान यह तापमान बताता रहेगा. दुनिया में सबसे बडा 134 फीट का थर्मामीटर अमेरिका के केर्लिफोनिया के बेकर में लगा हुआ (Largest thermometer in the world in America) है. इसे 1991 में स्थापित किया गया था. इसके अलावा चीन में एशिया का सबसे बड़ा थर्मामीटर 12 मीटर का स्थापित किया गया है.

फलोदी में देश का सबसे बड़ा थर्मामीटर स्थापित किया गया.

