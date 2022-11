बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा रेल हादसा टल गया (Train accident was averted in Begusari). बताया जाता है कि कीमैन ने रेल ट्रैक को टूटा (Keyman saw broken rail track in Begusari) देखा और उसने सामने से आ रही एक सुपरफास्ट ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोक दिया. फिलहाल यहां पटरी बदलने का कार्य किया जा रहा है.

वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन को इस रेलखंड से गुजरना थाः बताया जाता है कि वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से गुजर रही थी. इसी दौरान बरौनी-कटिहार रेलखंड के लाखो और दनौली फुलवरिया स्टेशन के ट्रैक पोल संख्या 155 के करीब 10 इंच पटरी टूटी हुई थी. जिसपर कीमैन की नजर पड़ी. उस दौरान वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन आ रही थी. तभी सूझबूझ का परिचय देते हुए कीमैन ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोकने का सिग्नल दिया और ट्रेन रुक गई.

एक घंटे तक लखमिनियां स्टेशन पर रुकी रही वैशाली सुपरफास्टः इसके बाद कीमैन ने रेल पटरी टूटी होने की सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई. इस खबर से हड़कंप मच गया. हालांकि, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल मरम्मत का कार्य शुरू किया. यात्रियों ने बताया कि लाखों स्टेशन पर सूचना मिली थी कि पटरी टूट गया था. इस कारण ट्रेन को एक घंटे तक लखमिनियां स्टेशन पर एक घंटे तक ट्रेन खड़ी रही.

"लाखो स्टेशन पर सूचना मिली कि पटरी टूटा हुआ है. इस कारण ट्रेन विलंब हो रही है. लखमिनिया स्टेशन पर एक घंटे तक ट्रेन को रोक कर रखा गया. इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई" - दीपक कुमार, रेल यात्री