कासरगोड (केरल) : केरल के एक मंत्री ने राष्ट्रध्वज को उल्टा फहरा (national flag hoisted upside down) दिया जिसके बाद भाजपा ने इस्तीफा (Demand for resignation of minister) मांगा है. यह घटना उस समय हुई जब वाम सरकार में बंदरगाह और पुरातत्व विभाग संभालने वाले मंत्री अहमद देवरकोविल ने यहां म्यूनिसिपल स्टेडियम में झंडा फहराया.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist Communist Party) नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (Left Democratic Front) के सहयोगी इंडियन नेशनल लीग (Indian National League) के नेता देवरकोविल जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे. दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर मौजूद मंत्री, जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित किसी ने भी इस चूक पर ध्यान नहीं दिया.

झंडा फहराने के बाद मंत्री ने ध्वज को सलामी दी और भाषण देना शुरू किया. इसी बीच कार्यक्रम को कवर करने के लिए वहां मौजूद कुछ मीडियाकर्मियों ने त्रुटि की ओर इशारा किया. फिर मंत्री तुरंत वापस आए और ध्वज को नीचे किया और सही ढंग से फिर से झंडा फहराया गया. इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रमुख के. सुरेंद्रन ने देवरकोविल को तत्काल इस्तीफा देने के लिए कहा और मंत्री एवं राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किए जाने की मांग की.

यह भी पढ़ें- Republic Day 2022: भारत ने 'हवा' में दिखाया दमखम, देखें वीडियो

उन्होंने एक बयान में कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि तिरंगे को उल्टा फहराने के बाद मंत्री ने भी सलामी दी. यह हास्यास्पद है कि इतनी गंभीर गलती के बावजूद न तो मंत्री को और न ही अधिकारियों को गलती का अहसास हुआ. सुरेंद्रन ने मांग की कि राज्य के डीजीपी इस घटना की जांच के आदेश दें. इस अवसर पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद राजमोहन उन्नीथन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उन्होंने राज्य सरकार से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की.

(पीटीआई-भाषा)