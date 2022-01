बेंगलुरू : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 24 घंटे में नौ साल तक की उम्र के 274 बच्चे कोविड -19 पॉजिटिव पाए गए हैं. 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बीच कोविड पॉजिटिव केस (corona positive cases of children in karnataka) की संख्या 898 है. बच्चों और महिलाओं में कोरोना के मामलों में इजाफा के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने उनके इलाज के लिए दो अस्पतालों को स्पेशल सेंटर घोषित (two hospitals reserved for kids and women) किया है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा आयुक्तालय ने घोषणा की है कि सिद्धपुरा में स्थित इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान में कोविड से संक्रमित बच्चों के इलाज होंगे. वहीं, शिवाजीनगर स्थित घोसिया प्रसूति अस्पताल में कोविड संक्रमण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का इलाज होगा.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोविड -19 की तीसरी लहर के बीच राज्य में बच्चों और महिलाओं में पॉजिटिव केस की संख्या (covid cases of kids and women) में अचानक वृद्धि हुई है. ऐसे में उनके लिए विशेष उपचार सुविधाएं होना भी आवश्यक है. इसलिए, इन दो अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए तैयार किया गया है.