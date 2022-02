भीलवाड़ा : राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष टीम (Rajasthan Jaipur ACB Action) ने रविवार को भीलवाड़ा और उदयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी चोरी के मामले में दो अधिकारियों और दलाल समेत पांच लोगों को गिरफ्तार (five arrested for taking bribe by Jaipur ACB) किया है. उदयपुर में अपने निवास पर एक दलाल से चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अधिकारियों और दलाल समेत अन्य आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर एसीबी सर्च ऑपरेशन चला रही है.

ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर भीलवाड़ा के कर विभाग के एक अन्य अधिकारी एवं दलालों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ब्यूरो के महानिदेशक भगवालाल सोनी ने बताया कि टीम को भीलवाड़ा में जीएसटी के तहत टैक्स चोरी का रैकेट चलने की सूचना मिली थी. यह भी सुराग हाथ लगा था कि इसमें विभाग के अधिकारियों को ट्रांसपोर्टर रिश्वत दे रहे हैं.

इस पर एसीबी ने निगरानी रखनी शुरू कर दी और आज एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बंजरग सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक टीम ने भीलवाड़ा और उदयपुर में एक साथ कार्रवाई करते हुए वाणिज्य कर विभाग जीएसटी वृत्त भीलवाड़ा के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद हुसैन अंसारी को उदयपुर स्थित निवास पर दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) नीलेश अग्रवाल से चार लाख रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया.

उन्होंने बताया कि प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर भीलवाड़ा के कर अधिकारी दिनेश टेलर, एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजमल अग्रवाल, लक्ष्मण अग्रवाल को भी गिरफ्तार (two officers of Bhilwara and Udaipur arrested) किया गया है. आरोपियों से गहन पूछताछ कर कर विभाग के अन्य संदिग्ध अधिकारियों के भीलवाड़ा ओर उदयपुर स्थित ठिकानों की तलाशी जारी है. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. एकाएक एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. पकड़े गए अधिकारी और दलाल के आवास व अन्य ठिकानों पर भी एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है.