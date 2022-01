हैदराबाद : तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आपसी विवाद (Congress party dispute in Telangana) में ही उलझी हुई है. यह भी अफवाह है कि रेवंत रेड्डी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. गांधी भवन में नेताओं द्वारा दिए गए हालिया बयान इसी की ओर इशारा करते हैं.

राज्य में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद (Differences between senior leaders of Congress Party) बढ़ते जा रहे हैं. अनुभवी नेताओं के बीच आम सहमति की कमी पार्टी को दिशाहीन बना रही है. टीपीसीसी अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष चिन्ना रेड्डी (TPCC disciplinary action committee chairman Chinna Reddy) के नए साल में सुधार की दलीलों के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है.

रेवंत रेड्डी के प्रति शुरू से ही विद्वेष रखने वाले विधायक जग्गा रेड्डी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर (Jagga Reddy writes to Sonia Gandhi) शिकायत की. रेवंत पर नाराजगी जताने के अलावा उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार में भी खामियां (Even the flaws in the behavior of senior leaders) गिनाईं.

लिंगोजीगुडा के नगरसेवक राजशेखर रेड्डी की गांधी भवन में प्रेस मीट (Rajasekhara Reddy's press meet at Gandhi Bhavan) में वरिष्ठों से आपसी सहमति बनाए रखने का आग्रह पार्टी की विकट स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में केवल एक बार चुनाव लड़ा और पार्टी कैडर के विवादों के कारण सार्वजनिक बातचीत के दौरान उन्हें अपना सिर शर्म से झुकना पड़ा.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव (Senior Congress leader V Hanumantha Rao) पिछले कुछ समय से इसी तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं. उन्होंने कैडर से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को दूर करने को कहा. हाल ही में वी राव ने कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और जग्गा रेड्डी के साथ चर्चा की.

पीसीसी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में कैडर के भीतर आंतरिक मतभेद चर्चा का मुख्य मुद्दा रहा. कोमाटिरेड्डी भाइयों और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क की उपस्थिति के बिना ऑनलाइन सम्मेलन 4 घंटे तक चला. बैठक में पीएसी के कई सदस्यों ने रेवंत रेड्डी से असंतोष जताया. यह पता चला है कि तेलंगाना कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी मनिकम टैगोर ने रेवंत को फटकार लगाई और उन्हें पार्टी के सभी सदस्यों तक पहुंचने के लिए कहा है.

जग्गा रेड्डी ने शिकायत की है कि उनकी गलत छवि बनाई जा रही है. जब उन्होंने कहा कि वह पार्टी में नहीं रहना चाहते तो श्रीधर बाबू और जन रेड्डी ने उन्हें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लेने की सलाह दी. पोन्नाला लक्ष्मैया, गीता रेड्डी और वीएच ने अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के प्रति असंतोष व्यक्त किया.

मनिकम टैगोर ने जोर देकर कहा कि सदस्यता प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और जिला कांग्रेस समितियों के खराब प्रदर्शन के बारे में पीसीसी रिपोर्ट मांगी. पार्टी के निष्क्रिय डीसीसी अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने की संभावना भी जताई गई है.

पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आलाकमान तक वरिष्ठ नेताओं के बीच फूट को लेकर समान माहौल है. ऐसे समय में जब राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है, यह स्पष्ट नहीं है कि तेलंगाना कांग्रेस कैडर में चीजें सुलझेंगी या नहीं.