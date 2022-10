इंदौर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं टीवी एक्ट्रेस की मौत के मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मां ने मीडिया से बात करते हुए कई खुलासे किए हैं. एक्ट्रेस की मां ने कहा कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है. वहीं उन्होंने पड़ोसी राहुल पर भी कई आरोप लगाए हैं. (tv actress vaishali thakkar suicide) (vaishali mother accuses rahul for harassing) (rahul and his family absconding)

डर के शाहरुख की तरह था राहुल: टीवी एक्ट्रेस सुसाइड केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इसी कड़ी में मामले में एक और बड़ा खुलासा टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मां ने किया है. टीवी एक्ट्रेस की मां अनु का कहना है कि वैशाली काफी अध्यात्मिक किस्म की लड़की थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए खड़ी रहती थी. साथ ही वह रोजाना महामृत्युंजय जाप सुनती थी और मेडिटेशन भी करती थी. 7 दिन पहले अपने एक मित्र जो सुसाइड करने वाला था, उसे आत्महत्या नहीं करने की भी वैशाली ने सलाह दी, लेकिन खुद ने आत्महत्या कर ली. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल किस तरह से वैशाली को परेशान कर रहा था. इसी के साथ वैशाली की मां ने कहा कि जब उन्हें राहुल द्वारा परेशान किए जाने की बात वैशाली ने बताई तो उन्होंने राहुल के परिजनों के साथ बात की. बाद में जब वापस घर आए और वैशाली से बात की तो उसने कहा कि राहुल डर फिल्म के शाहरुख खान की तरह है. वह जितना ऊपर से स्वीट नजर आ रहा है, उतना अंदर से खतरनाक है और हुआ भी यही.

वैशाली ठक्कर की मां का खुलासा

दूसरी शादी भी तुड़वाना चाहता था राहुल: लिहाजा समझाइश देने के बाद भी लगातार राहुल वैशाली को परेशान करने लगा. वहीं जिस तरह से वैशाली का एक तीसरा सुसाइड नोट सामने आया है, उसमें उसने तीसरे व्यक्ति का नाम का जिक्र किया. जब इस बारे में मां अन्नू से बात की तो उनका कहना था कि वह तीसरा आदमी रोहित है. रोहित दिशा जो कि राहुल की पत्नी का भाई है. दिशा के कहने पर रोहित लगातार वैशाली को परेशान कर रहा था. साथ ही 20 अक्टूबर को वैशाली की शादी कैलिफोर्निया के रहने वाले नितेश गौर से होने वाली थी. इसी के चलते वैशाली ने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रील मितेश गौर और खुद की बनाकर भेजी थी. जब इस बात की जानकारी राहुल को लगी तो उसने नितेश का नंबर निकाल कर उसे भी वैशाली के बारे में गलत जानकारी दी.

फरार हुआ राहुल और उसका परिवार: जब इस बात की जानकारी वैशाली को मिली तो उसे नितेश के साथ भी रिश्ता टूटता हुआ नजर आया और इसके बाद इस तरह का कदम उठा लिया. साथ ही 20 अक्टूबर को जो शादी होने वाली थी, उसके लिए कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था. अनु का कहना था कि जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है, वह इन आरोपियों के लिए काफी नहीं है. इनके खिलाफ तो हत्या की धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए. वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन इस दौरान आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया था. उसके विदेश भाग जाने की संभावना है. इसके चलते आने वाले दिनों में आरोपी के खिलाफ लुकऑउट नोटिस जारी किया जाएगा. साथ ही आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं और 4 टीमें तलाश रही है.

शाहरुख के बंगले के नाम पर बंगले के नाम जन्नत: राहुल का साईं बाग कॉलोनी में करोड़ों रुपए कीमत का बंगला मौजूद है. राहुल ने अपने बंगले का नाम शाहरुख के बंगले के नाम जन्नत पर रखा है. राहुल के बंगले में काफी लग्जरियस सामान भी मौजूद है. वहीं कीमती गाड़ी भी राहुल के पास है. सोशल मीडिया पर टीवी एक्ट्रेस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें वह पर्दे से फांसी का फंदा लगाते हुए नजर आ रही है. यह वीडियो खुद एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने बनाया था और इस वीडियो के बोल थे मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, शायद मैं किसी की मौत हूं. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर इंस्टाग्राम और अलग-अलग प्लेटफार्म पर लगातार रिल्स बनाकर शेयर करती थी. आत्महत्या के पहले जो भी रिल्स बना रखे थे, वह जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.